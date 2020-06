Atlético Ensenada FC cierra registro para visorias

No habrá otro proceso para pruebas

ENSENADA.- La directiva del club Atlético Ensenada FC presidida por Antonio García próximo a participar en la naciente Liga de Balompié Mexicano dio a conocer que los registros para las visorias fueron cerradas y en los próximos días darán a conocer a todos los que alcanzaron su registro.

"Agradecemos la enorme respuesta que hemos tenido para la realización de nuestras visorias pero ya alcanzamos un buen número de registros y cómo es por todos sabido, las condiciones que predominan por el tema de COVID-19 no nos permite las aglomeraciones de personas y ante todo esto, queremos salvaguardar la integridad de cada asistente y nuestro staff", comentó Antonio García.

"Tengan por seguro que todos serán tomados en cuenta y que tendrán las mismas posibilidades para ser parte de nuestra familia, les pedimos estar atentos ya que en próximos días estaremos notificando de manera personal en el correo electrónico quienes quedaron registrados, así mismo les pedimos estar atentos a las fechas que publicaremos en nuestras redes sociales oficiales para la realización de las pruebas", señaló el director del club.

"El proceso de registro fue limpio ya que no cobramos por visorias, no tenemos trato con promotores, intermediarios ni representantes, todo proceso es fue completamente gratuito, de igual forma, queremos anunciar que no tendremos otro proceso para pruebas ya que las instancias de gobierno y salud nos piden acatar indicaciones para evitar contagios y aglomeraciones".

"Así mismo, reiteramos nuestro compromiso como un equipo profesional, honesto, serio y respetuoso", termino diciendo Antonio García, presidente del Atlético Ensenada FC.