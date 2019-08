Arturo Pérez Verti el mejor mexicano de Aguas Abiertas

Su objetivo buscar boleto a los olímpicos de Tokio 2020

ENSENADA.- Luego de haber conseguido el noveno lugar y ser el mejor nadador mexicano de Aguas Abiertas, tanto en el Mundial de Corea y de los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, el ensenadense Arturo Pérez Vertí tiene como objetivo conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos del 2020 con sede en Tokio, Japón.

El nadador ensenadense, tras su participación en los Panamericanos 2019 de Lima, regreso a su natal Ensenada como el mejor nadador de aguas abiertas de nuestro país, para tomar un merecido descanso, teniendo que hacer un espacio para asistir a la Ciudad de México y recibir de parte del Gobierno Federal una beca que fue entregada personalmente a cada atleta medallista de los Panamericanos de Lima, en evento encabezado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Viniendo de una lesión sufrida en diciembre del 2018, fue en el mes de abril fecha del selectivo nacional, donde Pérez Vertí logro el boleto para asistir al mundial de Corea del Sur en el mes de julio y Juegos Panamericanos 2019, empezando así una preparación con competencias locales en el área de California, donde así equipo con dos compañeros estadounidenses que también asistieron al campeonato del mundo.

Tanto en el Mundial celebrado en Corea, como en los Panamericanos de Lima, Arturo Pérez Vertí fue el mejor hombre posicionado y mas cerca de la medallas para ser el mejor representante de México en ambas competencias.

En su mas reciente competencia que fueron los Panamericanos 2019, Pérez Vertí, fue noveno de la justa con tiempo 1:55.31.7, quedando a un minuto y fracción de tiempo del ganador de la medalla de oro el ecuatoriano Esteban Enderica con tiempo de 1:53: 46.7.

"Fue una gran experiencia la de estos Panamericanos, ya que por un buen tiempo me mantuve en la primera posición, posteriormente baje a la cuarta posición donde íbamos varios pegados, con un paso fuerte, nadando con buena velocidad y tiempo y no fue hasta la última vuelta que fue donde me despegue del grupo, para terminar en la novena posición.

Pérez Vertí se encuentra ya listo para volver a radicar a Misión Viejo, California, para volver a los entrenamientos bajo las órdenes de su entrenador, Mark Schubert quien está muy comprometido en su labor con el nadador ensenadense, para buscar la clasificación a los juegos Olímpicos 2010 de Tokio, cuyo selectivo se estará desarrollando hasta julio del 2020, por lo que considera tener un buen tiempo para preparase y conseguir la clasificación a lo que seria sus segundos Juegos Olímpicos.

El nadador que tuvo sus inicios en la natación con el Profe Guillermo López señalo que sus aspiración no es sólo calificar en aguas abiertas, sino además repetir la experiencia de Londres 2012 donde fue parte de la prueba de los mil 500 metros en alberca.

"Estoy muy agradecido con el presidente de la república por el apoyo que nos dio, ya que con eso voy a tener la solvencia para mantenerme en estados unidos y cubrir mis gastos de entrenamiento, este apoyo nunca antes lo habíamos tenido de ninguna autoridad deportiva, ni en el estado, mucho menos a nivel nacional, por lo que felicito a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por esta gran acierto de apoyar a los deportistas que ponemos en alto el nombre de México y mucho mejor que el apoyo llego directo sin intermediaros a nosotros los deportistas" comento el nadador del puerto de Ensenada.

"Siempre mi familia me ha apoyado en todo, se puede decir que mi carrera se la debo a ellos, ya que son los que han estado conmigo durante todo el camino y en todas las etapas" termino diciendo el mejor nadador de aguas abiertas de México.

Arturo Pérez Vertí en su carrera de nadador a tenido participación en varias Olimpiada Nacionales, Juegos Centroamericanos y Del Caribe, Juegos Panamericanos, Mundiales de FINA, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.