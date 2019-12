Arranca el Futbol Dominical de Pórticos

Son 20 equipos los participantes

ENSENADA.- Contando con la participación de 20 equipos este día se estará poniendo en marcha a partir de las 12:00 horas en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de Pórticos el Torneo Regular 2019 del Dominical Siete que organiza la Nueva Liga de Futbol de Pórticos Del Mar.

En esta que es la primera jornada el conjunto del Taller Ángeles actual campeón empieza la defensa de su titulo enfrentando al Galaxy, en tanto que el subcampeón Navolato tiene su primer compromiso ante el debutante Karma Organics.

El torneo Regular 2019 del Dominical de la Nueva Liga de Futbol de Pórticos Del Mar que preside Toñita Valenzuela estará premiando a los tres primeros lugares, así como a los de Recopa y habrá distinción para el goleo y mejor portero.

Cancha Pórticos

12:00 Vicar vs Benfica

12.40 Galaxy vs Taller Ángeles

13.20 Xcartet vs Deportivo Luchos

14:00 Mineros vs Nueva Era

14.40 Karma Organics vs Navolato

15:20 Dream Team vs Deportivo Águilas

16:00 León vs Los Punkos

16:40 Deportivo Parientes vs Monsters

17:20 Deportivo Games vs Fénix

18:00 Juventus vs Chelsea