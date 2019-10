Army ¡Campeón!

Único invicto del torneo

ENSENADA: Con tremendo torneo el equipo de Army, logró llevarse el trofeo de primer lugar del Intramuros Fcays, Futbol Sala de la Facultad de Deportes de la UABC, donde vencieron en apretadísimo encuentro a Los del 603, en serie de panales y donde los ahora campeones anotaron 1 gol para el triunfo.

Desde el momento en que dieron el silbatazo inicial, los dos equipos se fueron al frente con extraordinarias jugadas, donde los arqueros tuvieron que emplearse a fondo para salvar su portería ya que no dejaban los dos equipos de mandar ráfagas, que fueron bien atajadas.

Al no poder anotar durante el tiempo reglamentario los equipos tuvieron que recurrir a los tiros penales, de tal suerte que los chicos de Army consiguieron el tan ansiado gol, con eso la victoria para proclamarse campeón.

El equipo tuvo un torneo perfecto, ya que no conoció la derrota a lo largo del mismo, por su parte el equipo de Los del 603 fueron un digno rival, que no se hicieron menos y se fueron con todo para conseguir el tan ansiado gol, pero no fue así.