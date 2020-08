Arianna Paola Lora Vargas hace su propia historia en el flag fotball

Campeona Mundial en el International Bowl en Arlington, Texas

ENSENADA.- Arianna Paola Lora Vargas es un vivo ejemplo de que los sueños se pueden

cumplir, pues está haciendo su propia historia dentro del deporte del futbol flag, donde ya

destaca como una jugadora con grandes participaciones a nivel Nacional, Internacional y

Mundial.

"A lo largo de 8 años siempre he jugado por placer ya que me gusta mucho este deporte,

entreno y me preparo, mucha gente me decía que si llegaba a la selección etc, etc, pero no

me la creía, apenas hace un año me la creí, y lo que quiero es llegar a formar parte y

representar a México, antes era muy difícil que vieran a foráneas en una selección, pero mi

mejor amiga Silvia Contreras ha hecho todo lo imposible para que volteen a ver el norte, y

ella ha sido una de las que me han motivado a seguirme preparando para todos los torneos y

metas que nos propongamos, viajamos a casi todos los torneos juntas ya que ella es de

Tijuana", comento Arianna Paola.

La Lic. En Gastronomía, reconoce que sus padres David Lora y Myrna Vargas han sido las

personas que mas la han apoyado, ya que en todos sus viajes siempre la acompañan y son

un gran soporte para ella, así como su hermana Myrna Lora

INICIOS

Arianna Paola Lora Vargas nació el 28 de junio de 1996 en Ensenada y a sus 16 anos

comenzó a ver a sus compañeras de la prepa jugando en el recién formado equipo Ateneas

del Cbtis 41 en el 2012, siendo al lado de compañeras como: Nadia Romero, Nicol Meza,

Adilene Toyes, Alma de la Torre, Martha Lopez, Andrea Muñoz, Ixchel Sánchez, Paola

Vázquez, Carolina Castro, Mariela Franco, Zulma Méndez, que emprendió su destino

dentro de este deporte.

A sus 18 años representando a su escuela Cbtis 41 participo en dos torneo nacionales, uno

en Texcoco, Estado de México, quedando como sub campeonas y donde debido a su buen

desarrollo dentro del emparrilladlo fue invitada a jugar con la escuadra de Torito Blanco de

la Liga TJFLAG de Tijuana, donde fue por primera vez llamada como seleccionado por

Baja California.

CRECIMIENTO EN EQUIPO

En el 2016 participo en dos nacionales, en Hermosillo Sonora y Campeón de Campeones

en Guadalajara, Jalisco, logrando en ambos ser Campeonas con el conjunto Torito Blanco.

En el 2017 participo en 2 Nacionales, en Texcoco, Estado De México llegando a

semifinales y en el nacional de Campeón de Campeones en Cuernavaca, Morelos, salieron

Campeonas con Torito Blanco.

En el 2018 participo en el nacional Flagtex celebrado en Texcoco, Estado de México

resultando Campeonas con Torito Blanco.

También participo en el nacional de Campeón de Campeones en Tijuana, además en el

2018 participo en el nacional de la FMFA (Federación Mexicana de Futbol Americano) con

el equipo OSAS quedando en octavo lugar (en primera participación de este equipo)

En el 2019 participa en Torneo Internacional FFWCT "Battle Orlando 2019" en Orlando,

Florida, USA. Mixto, logrando ser Campeones en categoría competitiva siendo parte del

conjunto "Blue Team" representando a México.

LOGRO MUNDIAL EN EL 2020

En Enero del 2020, con el equipo Osas representando a México, asistieron al Torneo

International Bowl en Arlington, Texas para jugar contra selecciones de Estados Unidos,

Canadá y Panamá, y donde jugaron la gran final en el estadio de la NFL, AT&T Stadium de

los Dallas Cowboys, jugando la final contra Diablas de Panamá y venciéndolas por 24 -6

adjudicándose el titulo mundial de este torneo, donde también formaron parte de esta

escuadra jugadoras Ensenadenses: Fernanda Sandoval (Baja Pacific), Leilani Carpio

(International Bowl 2020) Jessica Carpio (Baja Pacific e International Bowl 2020)

ACTUALMENTE

Es seleccionada para representar a Baja California en el Equipo BAJA PACIFIC, una

selección con fin de crear un equipo de alto nivel con jugadoras de un solo estado, con el

apoyo de varios patrocinadores destacando al de la idea principal que es "Algas Pacific". Se

pospusieron los torneos por COVID-19, está en planes un torneo internacional en Florida,

USA en Enero 2021.

EJEMPLO DEPORTIVO

Este 2020, Arianna Lora, empezó a entrenar niñas de 12 a 16 años junto con el buen coach

Luis Fernando Gutiérrez Acosta que las ha acompañado como coach defensivo en el

International Bowl.