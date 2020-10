Antonio Salcedo encabeza preferencias para presidir FMCH

La elección se llevará a cabo el miércoles

TIJUANA. - El candidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH), José Antonio Salcedo López, cuenta con las mejores propuestas para presidir el organismo rector del denominado deporte nacional por excelencia, la charrería.

Lo anterior de acuerdo a una encuesta llevada a cabo entre 845 personas originarias de los 32 estados de la república y 12 estados de la unión americana donde tiene presencia la charrería federada con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de más-menos cinco por ciento.

A los integrantes de la comunidad charra de México, se les hizo únicamente cuatro preguntas, la primera fue sabes quiénes son los candidatos a presidentes de la FMCH a lo que el 86% dijo sí conocerlos, nueve por ciento no y el cinco por ciento no supo, no contestó.

La siguiente fue quién considera que tiene las mejores propuestas, el 64% mencionó a José Antonio José Antonio Salcedo López; seguido el 27% a Ricardo Zermeño Barba y el nueve % no supo no contestó.

El tercer cuestionamiento fue por quién votará este 7 de octubre para presidente de la FMCH, el 68% indicó que por José Antonio Salcedo López; el 21% por Ricardo Zermeño y el 11%, no supo o no contestó.

Y la cuarta pregunta fue, independientemente de su preferencia, ¿quién cree que vaya a ganar la elección a presidente de la FMCH?, la respuesta fue 73% por José Antonio Salcedo López; 18% por Ricardo Zermeño Barba y el nueve supo o no contestó.

La elección se celebrará el 7 de octubre a tomar posesión el 1 de enero próximo para el periodo 2021-2024.