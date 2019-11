Antonio "Pollo" Barajas venció por KO al "Changuito" Calvo en un combate espectacular

CRIXUS 4, PARA TIJUANA

Tijuana, Baja California, 15 de Noviembre de 2019._TLa noche de CRIXUS 4 fue para Tijuana. Arropado por la afición local, Antonio "Pollo" Barajas logró romper los pronósticos y superó al nativo de Costa Rica, Carlos "Changuito" Calvo en el combate estelar de las 145 Libras de la función que se llevó a cabo la noche de este jueves en Caliente Plaza de Toros en la Frontera Norte de México.



Fue en el tercer round cuando el "Pollo" salió del cascarón para tumbar a un aguerrido "Changuito" Calvo, quien intentó someter al tijuanense, pero al final el mexicano se llevó la ovación del público ante una pelea en la que dejó todo en la jaula.



Con lágrimas en los ojos, Barajas agradeció el apoyo local, dedicó el triunfo a su familia y se dijo ansioso por volver a defender el nombre de Tijuana por todo lo alto.



Fue una gran función la que se presenció ayer en las inmediaciones del Hipódromo de Agua Caliente.



Entre los combates más destacados fueron la lucha cuerpo a cuerpo entre Tania Torres y Marlenne "Medusa" Pérez en la categoría de 120 Lbs. Torres logró el triunfo por decisión dividida. En el peso de 155 Lbs. Jesús "Negro" Blanco logró imponerse a Irving "Moreno" Hernández por Knock Out. Por la misma vía, Benjamín Torres logró vencer a Gabriel "Gabo" Martínez. José "Malilla" Rodríguez superó a Janz "Badboy" Fuentes En las 135 Lbs. por Knock Out Técnico, en tanto Oziel "El Terror" Rodríguez venció a Gilberto "Too Much Love" Santos en las 145 Lbs.



En el combate co-estelar de la noche, Luis Meraz superó a Javier "La Fiera" Rodríguez en las 145 Lbs. en otro de los duelos más aplaudidos de la noche. Axel Brandi se llevó el triunfo en su choque ante Héctor Valenzuela en la división de 126 Lbs. Evolved.



Finalmente, Alejandro Salazar se consagró como ganador en las 127 Lbs. Evolved ante Paolo Olea, y Jesús "El Tiburón" Gutiérrez venció a Bryan Martínez 125 Lbs.

