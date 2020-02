Antonio Brown le debe una disculpa a Todos

Brown tuvo múltiples escándalos con al menos tres equipos de la NFL en 2019.

CIUDAD DE MÉXICO.- El exrecpetor estrella de la NFL, Antonio Brown, reconoció que le debe una disculpa a la Liga por el reciente comportamiento que tuvo contra múltiples equipos y directivos, luego de que se viera envuelto en varios escándalos el año pasado.

"Creo que le debo a toda la NFL una disculpa y mi comportamiento pasado", dijo Brown, en una entrevista a ESPN. "Creo que podría haber hecho muchas cosas mejor".

Brown tuvo múltiples escándalos con al menos tres equipos de la NFL en 2019. Primero, tuvo una disputa con directivos de los Raiders porque no le gustaba el modelo de casco que usaba. Luego, atacó a Robert Craft, dueño de los Patriots a quien le recordó su escándalo de prostitución luego de que la organización lo despidió.

Además, dijo que los Saints, equipo que lo probó en una práctica, lo había utilizado para obtener publicidad gratis.

El exrecpetor también tuvo escándalos fuera del emparrillado, que incluyen abuso y acoso sexual, violencia intrafamiliar y un cargo de robo, por el cual estuvo estuvo en la cárcel y tuvo que pagar una fianza para llevar el proceso en libertad.

Brown también fue señalado por su expareja y su agente de requerir ayuda psicológica.

"Todos necesitamos ayuda mental. De nuestros amigos, de las personas con las que nos juntamos, de las personas con las que consultamos todos los días. Sí, necesitamos ayuda mental", sostuvo.

El egresado de Central Michigan también dijo que no cree que tenga síntomas de Encefalopatía Traumática Crónica, la enfermedad que ha aquejado a decenas de exjugadores de la NFL. Dijo que se encuentra bien y que sí no estuviera sano, "no podría ser creativo y no podría comunicarse".