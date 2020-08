Anticipa triunfo 'Leona' Favela

En UWC Supremacy

TIJUANA- María José "Leona" Favela anticipa una rotunda victoria para su debut profesional en la función de Artes Marciales Mixtas (AMM) en el evento "UWC: Supremacy", a celebrarse el próximo viernes 4 de septiembre en Entram Gym.

"Me siento lista ya para mi debut profesional, para tener mi primera pelea después de mucha espera, sinceramente ya quiero que sea el pesaje y poder estar en la jaula contra quien sea mi rival", comentó Favela.

La "Leona" agregó, "esta pelea va dedicada a mi mamá y a mi abuela, porque les hice la promesa que cuando debutara ellas iban a estar orgullosas por mí, entonces esa es una gran motivación para mí y, como ya dije, estoy más que lista para el evento".

La nativa de San Juan del Río, Querétaro, estuvo como invitada el jueves 27 de agosto en el programa "UWC: Total War" donde explicó que ya concluyó con su campamento y ya sólo afina detalles para estar en peso.

"Llevo varios años en mi preparación, desde que terminé mi carrera universitaria me he concentrado en las AMM, muchos sacrificios, me he perdido de muchas reuniones familiares, de ver a mi familia", subrayó.

La debutante añadió, "así que estoy más que lista para esto, mi debut iba ser a principio de año en otra empresa, pero las cosas se acomodaron mejor para que mi primera pelea sea con UWC, en una semana en Supremacy".

Como parte del equipo del profesor Raúl Arvizu, "Majo" lleva cinco años con su preparación en las AMM y a los 27 años tendrá su debut en la segunda función de UWC a puerta cerrada, que de nuevo será en Entram Gym.

"Algo que me emociona es que voy a pelear, básicamente, en mi ´casa´, en el Entram Gym, donde todos los días voy a entrenar, y sí he subido al tercer piso para ver la jaula y eso me emociona aún más por lo que viene", recalcó Majo.

La peleadora agregó, "en mi cabeza ya vi mi entrada a la jaula, escuché la música, que va ser Closer, de Lemaitre, no significa nada pero me gusta mucho me pone de buen humor y esa noche es mía, es mi fiesta, así que voy a disfrutarla al máximo".

El reto al frente será Jessica "Hell Raven" Solís (0-1-0), quien representa a Tactical Fight Academy, de la Ciudad de México, en un duelo pactado a tres rounds de cinco minutos cada uno, en la división de 125 libras.

Aunque es su primera pelea profesional, Favela cuenta con marca amateur de 6-2-0 y muchos de esos combates como parte de la empresa Tuff-N-Uff de Las Vegas, Nevada, y es uno de los duelos más anticipados de la función.

Para la velada del 4 de septiembre la estelar será por el Campeonato Mosca entre el monarca Jesús Aguilar (4-1-0), de Victory Fight Club, de Ensenasa, Baja California, y Edgar "Pitbull" Chairez (6-2-0), de Entram Gym.

UWC: Supremacy iniciará a las 19:00 horas (tiempo Pacífico) y transmitido en vivo por la página de UWC en Facebook live, con aval por la Comisión de Box, Lucha Libre y AMM de Tijuana.