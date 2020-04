Ante suspensión de MLB

Llama Tingler a mantener unidad

TIJUANA- Ante la suspensión de actividades en Grandes Ligas por la pandemia de coronavirus, el manejador de Padres de San Diego Jayce Tingler señaló la importancia de mantener la unidad para afrontar la situación, ya que considera que en el futuro los aficionados volverán a tener la oportunidad de disfrutar del "rey de los deportes".

"Estoy tratando de que mi mente no piense en lo que hubiera sido normal", refirió Tingler en una entrevista con la estación radiofónica 97.3 The Fan, "estamos donde estamos y la verdad es que hay mucha gente sufriendo, batallando con problemas de salud, de finanzas. Estamos en aguas desconocidas".

Dicha declaración fue la primera que llevó a cabo el timonel desde que regresó a San Diego proveniente de Arizona, donde el club sandieguino realizaba sus entrenamientos primaverales antes de que la MLB oficializara el paro en la actividad por el COVID-19.

"Obviamente que no haya beisbol es algo por debajo de las principales prioridades, pero a la vez... Creo que hay mucha gente que desea que llegue el día en el que recuperemos un poco de normalidad y podamos ver un juego de beisbol".

De haberse desarrollado todo como había sido planeado, Tingler habría desempeñado sus labores como manejador de Padres por más de una semana y se estaría preparando para afrontar su primera serie como visitante, por lo que en su mente aún conserva el liderazgo que conlleva ser el timonel del equipo.

"Obviamente las preocupaciones de salud son más grandes que el beisbol en este momento", declaró Tingler al presentador Jesse Agler en una entrevista para el programa Padres Social Hour, "es nuestra responsabilidad que estemos preparados por si y cuando ese día llegue".

Tingler elaboró, "será una responsabilidad cuando nos den esa luz verde, hay una parte de la población a la que, la verdad, no le interesa el beisbol, pero también hay un gran grupo que creo que mueren por un sentido de normalidad y amarían sentarse por tres horas y ver un juego. Aún cuando no tenemos una fecha meta, no tenemos ese límite, tenemos que hacer lo mejor que podamos para prepararnos para eso".

El manejador añadió que su principal objetivo es asegurarse que sus jugadores se encuentren saludables y destacó la labor de la organización al darle seguimiento a cada elemento del equipo, ya que algunos optaron por mantenerse en Arizona, otros más se encuentran en San Diego y el resto regresó a su ciudad natal.

Sobre el no haber podido debutar como manejador en Ligas Mayores, Tingler comentó, "es sólo la realidad y honestamente no pienso mucho en ello porque sé que hay personas que se han visto afectadas seriamente. Cuando lo pienso, siento que es egoísta de mi parte '¿y qué, no pudiste tener tu Juego Inaugural de manera normal?' Bueno eso ocurrirá".

Tingler agregó, "sólo entiendo que hay personas que están realmente afectadas por esto, tanto en la salud como en el aspecto financiero, así que trato de mantener las cosas en perspectiva. Tengo confianza en que las personas, en general, somos resilientes".