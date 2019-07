Andrés Guardado quiere retirarse en Atlas

Actualmente esta muy cerca de renovar su contrato con el Betis

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El futbolista mexicano Andrés Guardado desmintió cualquier rumor que lo coloca en un equipo que no sea el Real Betis la próxima temporada.

El "Principito" está muy cerca de renovar su contrato con el cuadro sevillano; sin embargo, sabe que en el futbol cualquier cosa puede pasar aunque tiene claro dónde quiere retirarse del futbol profesional.

Ante la pregunta de un reportero dónde cuestiona si la llegada de Giovani Dos Santos al América podría influir en un posible fichaje de Guardado a las Águilas, el futbolista respondió con un contundente "no", reafirmando su ilusión de retirarse en el equipo en el que debutó, los Rojinegros del Atlas.

"¡No, al Nido no!, digo, siempre lo he dicho, mi ilusión es retirarme en Atlas, con todo respeto para el América, aunque en el futbol todo puede pasar, yo sigo con esa ilusión, aún me siento fuerte para permanecer más años en Europa", puntualizó el "principito".

Declaraciones que son ilusión para los aficionados de los Zorros, quienes tuvieron la oportunidad de ver a uno de sus emblemas como Rafael Márquez retirarse con la camiseta rojinegra hace algunas temporadas y ahora en unos años verían a otro capitán de la selección hacer lo mismo.