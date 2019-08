América derrota a domicilio al Toluca

Con un resultado de 0-1.

TOLUCA, Méx., agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Pase a las sensibles bajas de Nicolás Castillo y Emanuel Aguilera, el América hizo notar la valía de su ostentoso plantel, con un triunfo en su visita al Toluca (0-1).

Victoria por la mínima, difícil para los capitalinos en descifrar, mas no imposible ante la insistencia de Renato Ibarra. A los 62 minutos, el ecuatoriano venció al guardameta Alfredo Talavera con un disparo cruzado, para el 0-1 que dio marcha atrás al previo dominio escarlata.

Como buen anfitrión, los Diablos Rojos hicieron pesar su casa en el primer tiempo, con rápidos ataques que sofocaron a una zaga azulcrema que también sufrió por momentos la ausencia de Emanuel Aguilera.

Sin embargo, los dirigidos por Miguel Herrera encomendaron la mayoría de sus esfuerzos a la ofensiva con Roger Martínez y Giovani dos Santos, quien saltó por primera vez como titular azulcrema.

Pero no fue la tarde redonda que se esperaba para Gio a lo largo de 56 minutos. El atacante mexicano tuvo poco más de cinco toques de balón... no más.

Por su parte, el Toluca mostró más determinación a la hora de atacar con los botines de Felipe Pardo y Alexis Canelo, pero las oportunas intervenciones de un sólido Oscar Jiménez lo evitaron.

El segundo meta de las Águilas no sucumbió ante la presión de la pronta llegada de Guillermo Ochoa, como un mensaje de que está listo para la competencia interna.

El cotejo transcurrió entre fuertes golpes y falsas emociones de más anotaciones, para que los de Coapa mantengan su calidad de invictos, con 10 puntos y el pleno optimismo de encarar a mitad de semana al Atlanta United, en la Champions Cup.

Mientras que los Diablos Rojos que comanda Ricardo La Volpe confirmaron su crisis tras cuatro fechas, en las que sólo han sumado un punto.

