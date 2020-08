Alista Meraz cañones para UWC: Supremacy

Enfrentará a 'Bestia' Reseck

TIJUANA- A menos de un mes de celebrarse la función de Artes Marciales Mixtas (AMM) "UWC: Supremacy", Luis Meraz se encuentra listo para probar suerte en una nueva división para el viernes 4 de septiembre.

"Todas mis peleas han sido en 145 libras, pero ya tenía rato diciéndole al coach Raúl (Arvizu) que quería probar en Ligero (155 libras) para ver cómo me sentía, porque siento que aún no he dejado de crecer", comentó Meraz.

El campeón pluma de UWC añadió, "y pues surge todo esto de la cuarentena, gimnasios cerrados, y para dar 145 libras necesito por lo menos un buen campamento de dos meses, pero para 155 no requiero de tanto, y pues se acomodó esta oportunidad con UWC".

El peleador de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuenta con récord profesional de 5-0-0 y para la función a celebrarse a puerta cerrada en Entram Gym tendrá como rival a Rodolfo "Bestia" Reseck (2-2-0), de San Quintín, Baja California.

"Va ser una pelea interesante porque Reseck en un peso Ligero natural y yo debo cortar peso, no tanto como para Pluma, pero sí algo, pero lo bueno es que ya estoy en el gimnasio preparándome y listo para este reto", refirió el peleador.

Meraz agregó, "quiero ver cómo me siento, no estoy diciendo que ya no voy a pelear en 145, al contrario, quiero defender de nuevo ese campeonato, incluso, dependiendo como salga de esta pelea, para antes de que termine el año".

Desde el 24 de agosto del 2019, en UWC: Legacy, Meraz es el Campeón Pluma de la compañía tras derrotar a Janz "Bad Boy" Fuentes (3-2-0) por sumisión en manos de dos minutos para capturar el fajín que estaba vacante.

En la jaula de Ultimate Warrior Challenge México (UWC) ha estado en dos ocasiones previas, cuando ganó el cetro y luego en su primera defensa, el 29 de febrero de este año en "UWC: Bloody Valentine, part deux", donde sometió a Miguel Enrique Torres (4-5-0).

"Me sirvió mucho esa pelea contra Miguel porque, creo, es el peleador más fuerte con que me he enfrentado y en el primer round quise probarme de pie, porque mi fuerte es el jiu-jitsu, pero he estado entrenando mucho striking", explicó Meraz.

El monarca continuó, "y sí fue una pelea complicada, pero entre rounds ya mi esquina me dio unos buenos consejos y en el segundo, en cuanto sentí que se estaba cansando, pues lo lleve a la lona y ya de ahí no salió".

A sus 26 años la función del 4 de septiembre servirá como su segundo aniversario en las AMM profesionales, ya que debutó el primero de septiembre del 2018 ante José "Trepe" Salasar (1-3-0), a quien rindió en solamente 49 segundos.

La estelar de "UWC: Supremacy" será por el Campeonato Gallo entre Jesús Aguilar (4-1-0), de Victory Fight Club, de Ensenada, y Edgar "Pitbull" Chairez (6-2-0), de Sick Mexican Fighters, de Mexicali.

La semifinal será en Welter entre Alejandro "Hulk" Sánchez (7-2-0), de San Luis Río Colorado, Sonora, de Entram Gym, y Jorge "Halcón" Olea (2-1-0), de Guaymas, Sonora; además en Mosca chocarán María José "Leona" Favela (0-0-0), de Entram Gym, y Esther "Medusa" Pérez (0-1-0), de Demolition Gym.

UWC: Supremacy será el viernes 4 de septiembre en Entram Gym, a puerta cerrada, con inicio a las 19:00 horas (tiempo Pacífico) y transmitido en vivo por la página de UWC en Facebook live. (AMS)