Alexa Moreno recibe la Medalla al Mérito Deportivo 2019

Tijuana.- La bajacaliforniana, Alexa Moreno ha recibido La Medalla al Mérito Deportivo 2019, siendo el primer reconocimiento que se hace a un deportista en la Cámara de Diputados.

Alexa ha sido la primera y única gimnasta mexicana que ha logrado medalla en un campeonato mundial, bronce en la prueba de salto en Doha 2018.







La ?? Medalla al Mérito Deportivo 2019 fue entregada a la gimnasta olímpica ????? @alexa_moreno_mx ????????. Conoce más sobre la trayectoria de la galardonada. pic.twitter.com/6FXeyBMRF4 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 5, 2020

"Ha sido un impacto bastante fuerte; nunca me imaginé algo así, me llena de emoción porque me hace sentir lo mexicana que tengo dentro el estar en esa sala con las banderas, rodeada de tantas personas que trabajan por México", manifestó la gimnasta olímpica.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara baja, Moreno pidió que se continúe con el apoyo al deporte y citó la dificultades que tanto ella como sus compañeras han enfrentado al practicar la gimnasia artística.

"He visto muchos casos de compañeras que han querido no solo practicar gimnasia artística, sino rítmica o de trampolín, y en Baja California no hay muchos gimnasios que permitan que puedan explotar sus habilidades. Es triste que no puedan desarrollar sus habilidades", señaló.