Aficionado del América amenazó de muerte a seleccionado de EU

CIUDAD DE MÉXICO. - El seleccionado estadounidense, Jozy Altidore, reveló que en una visita que tuvo a México en el 2018, fue ofendido con insultos racistas y amenazado con un arma por aficionados del América por redes sociales.

En una entrevista al portal "Bleache Report", el delantero mencionó que el incidente se dio cuando vino a jugar contra las Águilas, defendiendo la casaca del Toronto FC de la MLS, dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Comenzamos a insultarnos, me dijo cosas a las cuales estoy acostumbrado como negro de m..., apestas, tosas esas cosas"...

Pero lo que en realidad le preocupó, fue cuando "un seguir del América me mandó una fotografía en la cual posa apuntando el arma a su cara. Eran bastantes fotografías con diferentes posiciones".?Al final, nada pasó a mayores, "si tuviera que decir cuántas veces he sido amenazado en distintos países, no acabaríamos nunca".