Aclara Tingler dichos sobre Fernando Tatís Jr.

TIJUANA- El manejador Jayce Tingler rectificó este martes la declaración que realizó la noche de este lunes acerca de la oportunidad de aprendizaje que tuvo Fernando Tatís Jr. al pegar su primer Grand Slam en la MLB, acto que desató una polémica en el ámbito del "rey de los deportes".

Aunque la jugada fue importante dentro del triunfo de 14-4 que Padres consiguió sobre Rangers en el primer duelo de la serie interligas, los manejadores de ambos equipos se pronunciaron en contra del hecho de que Tatís Jr. haya bateado en cuenta de 3-0, cuando su club tenía una ventaja de siete carreras en el octavo episodio.

"Quizá no lo expresé de forma correcta anoche (lunes) en referencia a lo que estaba hablando, en referencia a ese 'momento de aprendizaje', me refería a las señales. Perdemos señales a lo largo del año y hacemos notar esas cosas", compartió Tingler, quien añadió "me alegra que se haya perdido esta".

Dicha declaración fue un cambio respecto a lo que comentó el timonel del club sandieguino después del juego del lunes cuando expresó "muchos de nuestros muchachos tienen luz verde en 3-0, pero en este juego en particular, teníamos una ventaja un poco cómoda. No estamos tratando de aumentar la puntuación ni nada de eso".

La confusión sobre la señal que se perdió Tatís Jr. ocurrió cuando Tingler, quien se encuentra en su primera temporada como manejador en Ligas Mayores, dejó la responsabilidad de dar dicha seña al coach de tercera base Glenn Hoffman, a quien el dominicano nunca vio.

"Obviamente no fue la señal correcta", admitió Tingler, "él decidió batear y eso nos dio cuatro carreras". El timonel también lamentó que la polémica haya robado atención al hecho de que dicha jugada dejó a Tatís Jr. como líder de jonrones con 11 y que además contribuyó a que Padres rompiera una racha de cinco derrotas al hilo.

La polémica se incrementó después de que el lanzador Ian Gibaut entrara en sustitución de Juan Nicasio, quien fue el castigado por el pelotero de 21 años. En el siguiente lanzamiento después del Grand Slam, Gibaut golpeó a Manny Machado en la espalda.

"Todo ese asunto es agotador, lanzarle a los jugadores y a sus espaldas. Es agotador y tenemos confianza en que la MLB lo revisará. Ellos han sido firmes desde el principio de que esto no será tolerado", señaló Tingler.

Poco antes de una hora del segundo duelo de la serie entre Padres y Dodgers, la MLB suspendió a Gibaut por tres juegos y al manager de Rangers Chris Woodward por un duelo, mismo que cumplió en el compromiso de este martes.

Tingler también dejó en claro sus comentarios en el sentido de que varios aficionados los tomaron como una manera de restringir a uno de los peloteros más emocionantes de las Mayores actualmente.

"Buscar ponerle alguna restricción sería una locura", indicó el manejador de Padres, "la forma en la que juega, lo electrizante... El juega este deporte de la manera correcta. Es apasionado, trabaja, es amado por sus compañeros, su staff. Todas esas son cualidades que nunca restringiremos".