Abrirán canchas de fútbol rápido a 30% de capacidad

Casi cinco meses sin actividad

TIJUANA- Cuatro meses y tres semanas después desde que los centros deportivos que albergan las acciones de futbol rápido y futbol siete en la ciudad frenaran la actividad en sus canchas debido a la pandemia Covid-19, algunos espacios reabrieron este fin de semana.

Tras reuniones con el Ayuntamiento de Tijuana, la Secretaría de Salud del estado, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo a nivel estatal, así como el IMSS y la Cofepris, la Asociación de Futbol Rápido y Futbol 7 de Baja California A.C. recibió el pasado viernes la autorización para reabrir cuatro complejos deportivos en el estado.

Planet Gol Furati, Los Reyes Futbol Rápido y Planet Gol La Mesa en Tijuana, así como Arena 7 en Rosarito, son los centros deportivos en los que ya fueron celebrados y agendados varios compromisos, principalmente amistosos, mismos que seguirán varios protocolos para minimizar los riesgos de contagio entre los involucrados.

"Tuvimos que someter a escrutinio y aprobación de la Secretaría de salud, de las dependencias de economía y la propia autoridad municipal, estatal y federal, en cuanto a lo que se tenía que hacer para vigilar la sana distancia, los puntos de salud, la limpieza, la conglomeración de personas en nuestros establecimientos", comentó Fernando Peña, gerente deportivo de Furati Planet Gol.

Los ajustes

Entre las modificaciones que se contemplan se encuentra la instalación de un punto de acceso y uno de salida distintos, el uso de mascarillas cuando los jugadores no estén participando en la cancha, la toma de temperatura al momento del ingreso, así como el uso de tapetes desinfectantes y gel antibacterial.

En el caso del complejo deportivo Los Reyes incluso se tomó la determinación de instalar un túnel sanitizante que utiliza una solución de cloruro de benzalconio, desinfectante que funciona como inhibidor de la actividad viral. Dicha idea sería replicada tanto por Planet Gol La Mesa como por Furati.

"Para agilizar la entrada y también para sanitizarlos de una mejor manera, por eso fue que decidimos poner el túnel", comentó Octavio Castillo, administrador de Los Reyes, quien indicó que todos los lineamientos para los protocolos que utilizan para la reapertura fueron establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Lo que sí te dice el IMSS es que tienes que tener todas las medidas de salubridad y de seguridad sanitaria para que tengamos las garantías que una vez dentro del establecimiento, estamos en un establecimiento seguro", añadió Castillo.

Además de los puntos mencionados, los complejos deportivos deberán contar con señalización para marcar una distancia mínima de 1.5 metros y sólo se permitirá el acceso a once personas por equipo, 10 jugadores y el director técnico. No se admitirá el acceso al área de gradas y después de cada juego habrá un proceso de desinfección a las canchas.

"Se tiene contemplado que al reducir y al quitar el tiempo de descanso y al poner partidos cada 60 minutos, tener tiempo suficiente para que los jugadores que participaron en el partido se puedan retirar y los jugadores que van al siguiente juego puedan ingresar sin tener que cruzarse todos al mismo tiempo en el ingreso y egreso", comentó Fernando Peña acerca de los ajustes en la duración de los juegos, que solían programarse cada 50 minutos.

El gerente deportivo de Furati añadió, "eso nos está dando un lapso de 20 minutos entre partido y partido para poder hacer una labor de desinfección de las áreas que se utilizaron en las canchas".

Actividad reducida

Debido a que la actividad permitida se mide según el semáforo establecido por el gobierno mexicano, en este caso los complejos deportivos decidieron apelar a la consideración hecha por el gobierno federal sobre Baja California, que desde mediados de julio tiene a la entidad en semáforo naranja.

Según la Secretaría de Economía, al estar en semáforo naranja está permitida la realización de actividades no esenciales a niveles reducidos, en este caso al 30% de la capacidad, por lo que en el caso de los centros deportivos estos operarán con un menor número de canchas, usuarios y sin admitir a los menores de 12 años ni a los adultos mayores.

"Nosotros por ejemplo que tenemos cinco canchas vamos a usar tres y los equipos van a ir restringidos, no acompañantes, no público. Digamos que a puerta cerrada", señaló Arturo González, gerente de operación de Planet Gol La Mesa, quien indicó que habrá un lapso de ingreso y salida de las instalaciones y después literalmente será cerrado el acceso.

Por su parte Fernando Peña compartió la dinámica para Furati, "entre semana va a ser ese horario, de 6 a 11 de la noche. Teníamos un promedio de seis o siete partidos por cancha en una jornada regular, estamos reduciendo a máximo cinco juegos por cancha porque van a ser cada hora. En esa parte seguimos siendo afectados porque no vamos a poder operar a nuestra capacidad total de usuarios".

Las pérdidas económicas

Los centros deportivos de la ciudad pararon sus actividades el pasado 16 de marzo y tres de ellos tuvieron su retorno este 8 de agosto, por lo que fue un lapso de casi cinco meses en el que no recibieron ingresos y continuaron cubriendo gastos normalmente, lo que implicó una afectación económica importante.

"Muchos de los complejos deportivos ya estaban en el punto de tomar la decisión, si no se nos daba la autorización de apertura en estas fechas, si en este mes de agosto no se nos autorizaba, varios complejos ya estaban tomando la triste decisión de no regresar a la actividad", refirió Fernando Peña, quien también es tesorero de la Asociación de Futbol Rápido de Baja California.

Tanto Planet Gol La Mesa como Los Reyes Futbol Rápido se encontraban en dicha situación, en la que tenían la posibilidad de mantenerse a flote hasta el próximo 31 de agosto, tras tener pérdidas que fueron desde el medio millón de pesos hasta los dos millones de pesos.

Arturo González de Planet Gol se pronunció acerca de los gastos y la afectación económica por la inactividad, "muchísima porque obviamente genera un atraso de rentas de la instalación, estuvimos cubriendo los sueldos como lo indicó la ley, obviamente el recibo de luz, teléfono, agua se siguió cubriendo también, entonces sí nos generó una importante pérdida económica".

Por su parte Octavio Castillo compartió, "si no se sienten bien de salud no vengan, no se arriesguen. Esta pandemia es una realidad, no es una mentira y lo que sí te puedo decir es que aunque estamos así de la quiebra, siempre va a ser mil veces preferible que quiebre un establecimiento a que se arriesgue la vida de mucha gente".

Protocolos

*Capacitación de personal y usuarios

*Filtro sanitario para ingresar a las instalaciones que incluirá:

-Toma de temperatura (máximo de 37.5 °C)

-Aplicación de gel antibacterial (a base de alcohol al 70%)

-No se permitirá el acceso a personas de la tercera edad, a aquellos que padezcan diabetes, hipertensión, ni a niños ni a mujeres embarazadas.

-A todas las personas se les realizará una oximetría de pulso. Sólo se permitirá el acceso a aquellos que saturen arriba del 90% de oxígeno.

*Redistribución del espacio para asegurar una distancia mínima de 1.5 metros.

*Instalación de barrera física en espacios donde no sea posible el distanciamiento social.

*Colocación de tapete desinfectante con solución clorada al 60%

*No habrá uso de vestidores en las instalaciones, por lo que se deberá ingresar con el uniforme puesto.

*Sólo se permitirá venta de bebidas de hidratación y alimentos saludables.

*Los juegos tendrán una duración de 45 minutos, en el caso del futbol siete y en futbol rápido serán dos tiempos de 20 minutos. El tiempo restante será para desinfección.

*Los usuarios deben llevar cubrebocas y sólo será retirado para realizar la actividad física.

*Promover pago de servicios con tarjeta en línea.

Protocolos en el juego

*No habrá reuniones entre jugadores y árbitros al inicio del juego

*Árbitros deberán portar mascarilla y de ser posible caretas o equipo de protección adecuada

*Los reclamos deberán hacerse a una distancia mínima de 2 metros, de no hacerlo así el jugador será sancionado.

*Habrá tiros libres y saques de esquina sin barrera. Si el balón abandona la cancha por la parte frontal, el saque será hecho por el portero con las manos.

*No se realizarán saques de banda con las manos, todo será con los pies.

*Cada jugador que escupa será sancionado mediante expulsión, por lo que cada banca deberá contar con una caja de pañuelos desechables.