Abren acciones Fénix FC y Galaxy

Ronda de futbol Infantil de Pórticos

ENSENADA.- Atractivos duelos de balompié menor se estará desarrollando este día a partir de las nueve de la mañana en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de Pórticos, al jugarse ronda de juegos pendientes del certamen de la Nueva Liga de futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar.

Los equipos de Fénix FC y Galaxy serán los encargados de abrir las acciones cuando salten a la cancha a disputarse el triunfo que será valido para la categoría 2005-06.

Uno de los partidos esperados de la categoría 2009-10 es el que protagonizaran este día las aguerridas escuadras de Manchester y Maneadero, ambos pronosticados para ser finalistas.

Sábado

Cancha Pórticos

09:00 Fénix FC vs Galaxy 2005-06

09:50 Negros Baja vs Halcones 2003-04

10:40 Cuervitos vs Cadetes 2005-06

11:30 Tecatitos vs Manchester 2005-06

12:10 Francia vs Cuervos 2003-04

13:00 Aquarius vs Manchester 2007-08

13:50 Ojedas Star vs León 2009-20

14:40 Maneadero vs Manchester 2009-10

15:30 Arsenal vs León 2005-06

16:20 Maneadero vs Arsenal 2007-08

17:10 Arsenal vs Squalos 2009-10