Abre jornada Baleros y Ruedas de Ensenada

A las 18:00 ante Contadores

ENSENADA.- La escuadra de Baleros y Ruedas de Ensenada estará abriendo la ronda de la tercera fecha del torneo Silver Premier 30s, promocionado por la Liga Premier de Futbol Siete, al salir en punto de las seis de la tarde a la cancha Premier pare medirse a los Contadores.

Los baleristas de Carlos Acevedo están en busca de su primer triunfo del torneo, al contar con par de derrotas, mientras que los Contadores llegan con 1 ganado y 1 perdido, así que este día tendrán la oportunidad de conseguir sus primeros puntos.

El duelo que sin duda llama la atención es el que está programado a las 20:30 horas y que será protagonizado en duelo de invictos, Marcos Team ante Jarra Brava, ambos con par de triunfos sin derrota.

La jornada completa a jugarse este día sobre el césped artificial de la cancha Premier es la siguiente:

Cancha Premier

18:00 Baleros y Ruedas vs Contadores

18:50 Nuevo Jalisciense vs Sport Factory

19:40 Asturias vs Los Oldivos

20:30 Marcos Team vs Jarra Brava

21:20 Banchetto vs Birrieria Soto