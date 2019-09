Abogados venció a Ciclones, 41 a 38

Todos a barandilla

ENSENADA: Con la balanza a su favor el equipo de Abogados consiguió el triunfo ante Ciclones por 41 puntos contra 38, en la Liga de Basquetbol de la colonia Hidalgo, en el torneo nocturno de primera fuerza.

Viniendo de atrás los leguleyos le sacaron el triunfo a los de la tormenta, quienes el primer parcial lo perdieron por 22 puntos contra 30, ya para el segundo tomaron las riendas del partido y dejaron prácticamente sin anotaciones, quedando 19 tantos contra 8, y la pizarra final quedó 41 a 38 tantos.

Los mejores anotadores por parte de los juristas fueron Ricardo Green con 14 puntos y con 16 R. cordero, por su parte Azael Quintero consiguió 16 tantos e Iván Olivas 13.

Yak Fam ganó a CD Teams por 58 a 40 tantos, Israelitas ganó a Corsarios por 62 a 52 puntos, Brujos aventajó a Cafeteros por 58 puntos contra 46.

PROGRAMACION

VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CANCHAS DE LA COLONIA HIDALGO

15:50 horas Clippers vs Tucanes (Juvenil

17:00 horas Cafeteros vs Tucanes (Juvenil)

18:00 horas Universidad Vizcaya vs Israelitas (1ra. Fuerza)

19:00 horas CD-Teams vs New York (1ra. Fuerza)

20:00 horas Ciclones vs Los Mismos (1ra. Fuerza)

21:00 horas Vigitron vs Scorpions (1ra. Fuerza)