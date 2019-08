" Ninja" ficha por Mixer, y deja Twitch

Será exclusivo de la plataforma

Tijuana, B.C.- El popular streamer Tyler Blevins, mejor conocido como " Ninja", dejará la plataforma de Twitch, para empezar a transmitir en Mixer. El popular jugador de Fortnite dejó en claro que el contenido será el mismo, nada más que será en una nueva plataforma.

A través de su cuenta de Twitter compartió un video donde menciona la emoción que tiene de unirse a la marca de Mixer, que es propiedad de Microsoft: "Me he estado guardando esto por un buen rato y estoy súper emocionado de por fin poder decírselo a todos. Estaré transmitiendo en Mixer tiempo completo... honestamente no tengo palabras. Me estoy volviendo loco en las mejores maneras. Siento que volveré a las raíces del streaming. De eso se trata todo. Los amos, chicos. Obviamente los streams seguirán siendo lo mismo".