Tijuana Hace Teatro, busca espectadores

Invita a 20 personas dispuestas a ser parte de la Escuela Binacional de Espectadores Generación 2020. Durante un año disfrutarán de teatro, gratis

TIJUANA.- La compañía Tijuana Hace Teatro celebra 11 años del programa Escuela Binacional de Espectadores que ha reunido a teatros y compañías en la frontera de Tijuana-San Diego, así como a cientos de espectadores a lo largo de la década pasada.

El programa consiste en invitar, a través de una convocatoria, a 20 personas para ver Teatro y Danza en la ciudad de Tijuana al igual que en el Condado de San Diego. Para ello se ofrecen 20 becas para que los seleccionados puedan asistir sin ningún costo a las obras que se presentarán en 2020.

Los participantes en dicho programa, además de ver los espectáculos, se reúnen y comentan los montajes vistos, con el fin de aprender algunas herramientas para la apreciación del quehacer artístico y sobre todo, compartir sus propias experiencias. Este año, se cuenta nuevamente con la colaboración de diversas instituciones culturales de la ciudad y compañías teatrales sandieguinas; por ello, abre su convocatoria a toda la población interesada en vivir la experiencia.

Escuela Binacional de Espectadores THT es uno de los programas que la compañía TIJUANA HACE TEATRO realiza para vincular el teatro a la comunidad de la región, y se une a otros proyectos como el Taller THT y el Festival Interprepas. El objetivo más importante es encontrar el vínculo entre los creadores y espectadores para ver al teatro como una opción de esparcimiento al alcance de todos.

En las reuniones mensuales, los comentarios y opiniones de los participantes son lo más importante, ya que las conversaciones van enriqueciendo la experiencia para apreciar y comprender un poco más el fenómeno teatral, propiciando un espacio para la reflexión y el análisis. Además, las sesiones tienen creadores invitados y cuentan con herramientas donde se guía respecto al quehacer escénico para promover la creación de un público sensible al hecho teatral en todas sus dimensiones, para que pueda ser multiplicador de su propia experiencia.

El programa está dirigido a cualquier persona mayor de edad con el compromiso para asistir al teatro de marzo a diciembre y participar en una reunión mensual para compartir diálogo como espectador. Es importante resaltar que no se necesita ninguna experiencia artística para participar, de hecho, no está dirigido a estudiantes de teatro ni creadores escénicos.

Para participar se debe llenar una solicitud http://espectadores2020.tht.mx donde se comparten los motivos y razones por los cuales se quiere formar parte de la nueva generación. La fecha límite es el 21 de febrero de 2020.

Con todas las solicitudes se genera una selección preliminar con base en la solidez que cada aspirante proyecte en sus motivos. El 23 de febrero se notificará por correo electrónico a las personas preseleccionadas para realizar una entrevista. Finalmente se dará a conocer la selección de los integrantes definitiva el 2 de marzo vía correo electrónico y en la página www.TijuanaHaceTeatro.org así como en diversos medios de la localidad.

La "Escuela Binacional de Espectadores" es posible en parte, gracias al apoyo y colaboración de las instituciones y espacios que se han unido para llevar a cabo el proyecto, tales como el Centro Cultural Tijuana, la Secretaría de Cultura de Baja California, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, Teatro Las Tablas. Y en San Diego: La Jolla Playhouse, Moxie Theatre, Diversionary Theatre, San Diego Rep, The Old Globe, sumándose este año el City Ballet of San Diego.

La undécima generación de la Escuela Binacional de Espectadores inicia el próximo mes y la convocatoria para ser integrante está abierta hasta el 21 de febrero. TIJUANA HACE TEATRO continúa su trabajo en el desarrollo y vínculo con nuevos espectadores, así como su interés por trabajar de manera transversal con las instituciones culturales de la región.