Sergio Urista, entre historias y símbolos

El escritor promociona el libro de cuentos "El descriptor del Numen", historias de suspenso que tienen como origen el sonido y los símbolos.

TIJUANA.- El sonido y sus dimensiones, los símbolos como punto de partida para crear historias; son las dos obsesiones del escritor Sergio Urista, quien promociona su libro de cuentos "El descriptor del Numen", el cual presentará el martes 15 de octubre en Cesun Universidad, Campus Morelos, a las 7:00 p.m.

El libro, publicado por Lapicero Rojo Editorial, reúne cinco cuentos de misterio en los que Urista desempolva ciertos temas de la historia de la humanidad para contar historias. "Los cuentos intentan rescatar temas, no tan comúnmente utilizados para contar una historia y hacerlos ficción, ponerlos a la mesa para el lector", dijo Sergio Urista en entrevista para EL MEXICANO.

En "El Descriptor del Numen", Sergio se vale de relatos de corto y largo aliento para crear conexiones entre ciertos nombres del pasado, ya sean extraídos de la Biblia, la tradicio´n filoso´fica griega, la cri´tica literaria o los hechos histo´ricos que han penetrado al imaginario colectivo. Los rescata de anaqueles abandona dos, cubiertos por una pa´tina de polvo, para sacudir los y darles otro significado bajo la luz de nuestros di´as, según afirma Joel Flores, quien reseñó esta obra.

"El tema que me llama la atención es el símbolo, en todas sus facetas, expresiones y formas, el símbolo es lo que finalmente persigo y muestro a través de las historias, la literatura es encontrar algo misterioso en unos símbolos", afirmó el autor.

Al explicar, cómo fue el proceso de sus textos, detalló: "Cada cuento fue naciendo en tiempos distintos, por ejemplo un día viendo una guitarra pensé en qué sucedería si pudiéramos crear acordes imposibles, si nuestros dedos fueran más largos o tuviéramos más dedos, fue como empecé a jugar con la idea del sonido, qué impacto tendría este sonido en nosotros".

"´El tamaño de la eternidad´ es un cuento extraño, termina con el inicio de un escenario aparentemente apocalíptico, pero la historia se da en un futuro, el mexicano tiene un papel importante en la tecnología que reina en ese mundo futurista, nace de la idea de la fricción", agregó.

Ingeniero de profesión, Urista descubrió desde pequeño una fascinación por las historias. "La primera experiencia con la literatura fue como lector, el primer autor que conozco fue agarrando libros en el mercado y fue Conan Doyle con Sherlok Holmes, una antología de relatos cortos, fue el primer libro que leo y me fascina, estaba en sexto año de primaria y desde ahí me llamó la atención muchísimo, no pensaba en literatura, sino en los personajes, quería seguir leyendo", recordó.

Sergio Urista nació en Tijuana, en 1985. Ingeniero de formación, con experiencia en Física y Astrobiología, ha incursionado en la narrativa de misterio a través de la publicación digital e impresa, del cuento Tribólogo (Revista Asalto, UAM, 2016) y las novelas Las cuevas de magia (Ediciones ILCSA, 2012) y La historia de la cuadrilla inventiva (Ediciones Mañana Lloverá, 2015). Fue seleccionado participante de los talleres de creación literaria de Eduardo Antonio Parra (Feria del Libro Tijuana, 2017) y Joel Flores. (Las entrañas de la ficción, Tijuana, 2017). Su más reciente obra es la antología de cuento El descriptor del Numen (Lapicero Rojo, 2018).