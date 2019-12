Rodolfo Michel, coach de mente y el corazón

Promociona su libro "Consciente tu corazón", en el que reflexiona acerca de encontrar el equilibrio entre las emociones los pensamientos.

TIJUANA.- Encontrar un equilibro entre emociones y pensamientos a partir de la conciencia, es lo que promueve el coach de vida Rodolfo Michel, en su nuevo libro "Consciente corazón", el cual representa el séptimo de su carrera, en el que además de ofrecer una mensaje para el desarrollo humano, vivió un autodescubrimiento.

"A pesar de haber escrito algunos libros antes, tenía la inquietud de tratar el tema de la estrecha conexión entre la mente y el corazón... en la actualidad sabemos que emociones y pensamientos no solo se procesan en el cerebro sino en el corazón e incluso en el intestino... pero más que abordar la parte anatómica es crear consciencia de que somos un todo y que es importante equilibrar pensamientos, emociones y sentimientos... hacer consciente lo inconsciente y gestionar adecuadamente lo que sentimos", dijo Rodolfo Michel, en entrevista para EL MEXICANO.

Autor de otros títulos, como "El gran viaje a tu interior" y El gran viaje en solitud", admitió que sus escritos van desde la honestidad, ya que son vivenciales: "Aunque mis libros no son autobiográficos, sí hablo un poco de mí, de mis vivencias, de mi familia y de allí partí para desarrollarlo. A raíz de que estudio psicología y desarrollo humano he estado más atento a vivencias de otros también y me inspiro en ellas, el proceso de escritura fue muy gratificante ya que tiene que ver con el autodescubrimiento".

"Consciente tu corazón" es un libro que tuvo su origen en un momento de replanteamiento: "Surge hace casi dos años a raíz de un viaje que hice a Panamá... sucedió un evento que me hizo replantear que la vida es ahora y que no basta con desear algo... sino que requerimos tomar acción para lograrlo... tenía años queriendo hacerlo, pero mis miedos me limitaban, mis conversaciones internas me decían ´¿A quién le interesaría un libro tuyo? ¿Quién lo va a editar?´ Y fue hasta que hice a un lado esos diálogos internos limitantes que logré materializar mi sueño", detalló.

Rodolfo Michel, encontró en la escritura una forma de manifestar la filosofía que ha impactado en su realidad y su transitar como experto en desarrollo humano. "Encuentro la posibilidad de compartir algunas vivencias y experiencias personales que creo son comunes para todos... y comparto también mi experiencia en casi 25 años trabajando en el desarrollo humano", reconoció.

"Creo que puede dejar una semilla, una posibilidad de ver las cosas de otra forma o bien de corroborar que todos estamos en la búsqueda y que hay diversos caminos para ello", agregó.

Michel ofrecerá el taller "Liderazgo resonante, de la emoción al resultado", los días 28 y 29 de diciembre. "Tiene como propósito ser una poderosa guía para la obtención de resultados en los diferentes ámbitos de tu vida, así como proveerte de herramientas valiosas que te permitan definir y cumplir tus objetivos, momento a momento. El taller de dos días y el programa de 28 días subsecuentes de seguimiento permitirá autoevaluarte continuamente", explicó.

Al definir líder resonante, admitió: "es aquel que genera emociones positivas en su vida y contribuye a que la gente que lo rodea las genere para sí, a través del desarrollo de la consciencia, la inteligencia emocional, la compasión, la capacidad de percibir, entender y gestionar información emocional propia y ajena".

Por último invitó al público de ambas fronteras a formar parte de este taller, que incluye el libro. "Descubrirás que hábitos y patrones de conducta forman tu programación, conservarás aquellos que te han funcionado y crearás nuevos, los cuales te llevarán a los resultados que mereces. Va dirigido a todo público: particulares, empresas que elijan hacer cambios substanciales en lo personal y lo laboral". Los interesados en formar parte del taller, pueden marcar o escribir al: 664 3 12 4830.