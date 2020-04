Recuerda el CECUT a la antropóloga Iraís Piñón a un año de su partida

Fue responsable del Programa Pueblos y Culturas Indígenas del Centro Cultural Tijuana, institución en la que prestó servicio durante más de tres décadas.

TIJUANA, B.C.- Al cumplirse el primer año del fallecimiento de la antropóloga Iraís Piñón Flores, quien fue coordinadora del Programa Pueblos y Culturas Indígenas, el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la recordó como una funcionaria ejemplar que durante más de 30 años prestó sus servicios a la institución.

Iráis Piñón falleció el jueves 4 de abril de 2019, víctima de una afección que le aquejaba desde tiempo atrás. Su deceso causó honda consternación tanto dentro del Cecut, como en la comunidad académica y cultural de la región, al igual que entre las comunidades de pueblos originarios que atendió con su gestión y trabajo.

Fue la responsable de innumerables actividades en torno a los pueblos originarios organizadas por el Cecut dentro y fuera de sus instalaciones. De manera particular se le recuerda como la organizadora del Altar de Muertos que cada año se monta en la institución.

Iraís Piñón (1949-2019) estudió Antropología Cultural en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y se integró al Cecut desde 1993, primero en la Unidad de Culturas Populares y luego incorporada directamente al Centro Cultural Tijuana.

Es reconocida por su gran valor humano y desempeño en pro de la divulgación y difusión de la cultura de los pueblos originarios de Baja California, los migrantes indígenas afincados en nuestro estado y de la diversidad cultural autóctona de México.

Fue una investigadora y promotora incansable en la organización de conferencias, conversatorios en torno a las investigaciones antropológicas, literatura en lenguas originarias, artesanía, gastronomía, herbolaria y medicina tradicional, entre otros temas. Por tal motivo el Cecut rinde homenaje cada mes al denominar la Conferencia Mensual Iraís Piñón con su nombre.

En 2011 Organizó el Encuentro Binacional de Literatura de los Pueblos Originarios de México en el Cecut, con una amplia convocatoria de más de 40 autores en lenguas indígenas de ambos lados de la frontera.

De la misma forma cada año organizaba la conmemoración del Día Mundial de las Lenguas Maternas, el 21 de febrero, y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, con muestras culturales de los pueblos originarios.

Es la iniciadora de los cursos de idiomas originarios en la frontera al abrir la oferta de talleres en las instalaciones del Cecut.

Fue autora del libro "Recetario indígena de Baja California", editado en 2004 por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y participó en un volumen colectivo publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC.

Su pasión por la cultura popular e indígena llevaron a Iraís Piñón a relacionarse con multitud de organizaciones y comunidades de los pueblos originarios, destacando la que brindó de manera directa a los grupos de Baja California y a los que han migrado y se asentaron en el estado.

En 2016, en ocasión del 34 aniversario de la institución se le rindió un merecido homenaje por su larga y fructífera trayectoria al frente del Programa Pueblos y Culturas Indígenas.

Al recibir la placa conmemorativa por su reconocimiento, Piñón Flores declaró: "El Cecut ha sido mi casa, yo llegué a Tijuana hace 34 años, lo he visto crecer como una maravilla, ha sido mi casa, he vivido aquí, he trabajado todo el tiempo en el Cecut, por eso es mi casa".