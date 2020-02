Presenta el artista japonés Dai Ito su muestra fotográfica Angel Heart

"Es genial poder presentar mi exposición en un lugar tan grandioso como el CECUT", asegura el autor.

TIJUANA, B.C.- El cineasta, músico y fotógrafo japonés Dai Ito presentará su propuesta visual Angel Heart este jueves 13 de febrero a las 19:00 horas en el Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Nacido en Tokio, Japón, en 1978, Ito se graduó en el año 2000 de la Aoyama Gakuin University y rápidamente se inició como realizador cinematográfico incursionando también en la animación, la programación y el diseño de su primer cortometraje "6nin", del que también compuso la música.

Su actividad en la fotografía se consolidó en 2019 cuando expuso Neko-Project, muestra bajo la curaduría de Sophie Cavaliero en las Galerías Argentic de París, Francia, e Ibasho en Antwerpen, Bélgica; ese mismo año exhibió otra muestra de su trabajo con la lente en 9 Stories en la Galería Lara de su natal Tokio.

Fue también en 2019 que su trabajo llegó al continente americano con The Big Picture Colorado, exposición inaugurada en abril de ese año en El Templo del Artista Contemporáneo Haven en Denver, Colorado, Estados Unidos.

Su desenvolvimiento en la música comenzó en el año 2000 cuando recibió una mención honorifica por su audición en el certamen AXIA en Japón; en 2011 compuso la música para la instalación artística Savante Banlieue 2011 en París; en 2015 compuso los sonidos para el arte del reloj de cucú del artista Mai Miyake, en el Museo de Arte de la Prefectura de Oita, Japón.

Al hablar de Angel Heart, título de la exposición que presentará en el CECUT, Dai Ito reflexiona: "Las películas tienen una línea temporal que va del inicio al final, en cambio, en la fotografía puedes ir de una imagen a otra en cualquier orden de manera más libre, sin restricciones de qué ves primero. Es por ello que empecé a trabajar más en la fotografía".

Su primera exposición en Tijuana consta de una serie de imágenes en blanco y negro, donde de una manera sensible al movimiento narra una propuesta visual: "Es genial poder presentar mi exposición en Tijuana, en un lugar tan grandioso como el CECUT; mi trabajo se relaciona con la dirección y producción de películas, saber que este lugar tiene un cine tan grande me es grato y muy significativo", asegura Ito.

"Es la primera vez que expongo en Tijuana, he expuesto mi obra en Estados Unidos; en París, Francia; y también en Berlín, Alemania, entre otros países", señala Ito y menciona el recibimiento que ha tenido a su llegada a México para inaugurar Angel Heart: "Me gusta mucho Tijuana. Todos son muy amables y siempre se están riendo, lo que me relaja y permite que me comunique mejor", concluye.

Dai Ito hizo una invitación a toda la región para visitar el Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto: "Tijuana está muy cerca de San Diego y Los Ángeles, y espero que mis amigos de ambas ciudades crucen la frontera y vengan al CECUT para ver mi exposición", que permanecerá a la vista del público hasta finales de junio próximo.

En las horas previas a la inauguración de su exposición, el artista japonés impartirá una conferencia en el Salón Audiovisual de la Universidad Autónoma de Durango a un grupo de alumnos de Diseño Gráfico sobre su trabajo fotográfico y el proceso de producción de obra, titulada "Photography as film with a silent soundtrack", en punto de las 11:00 horas.

Para conocer el resto de nuestras actividades puede consultar los portales https://www.cecut.gob.mx/, https://www.mexicoescultura.com/, https://www.facebook.com/cecut.mx o en https://www.facebook.com/DraGaliaViankaRoblesSantana/

FOTOS DISPONIBLES EN:

https://cecutmx.blogspot.com/2020/02/presenta-el-artista-japones-dai-ito-su.html