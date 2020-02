Nutrida oferta propone el CECUT a docentes en su Programa de Promoción Escolar

Dra. Vianka R. Santana, planteó la necesidad de que las instituciones culturales y educativas trabajen de la mano.

TIJUANA, B.C.- Como ya es tradición, el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ofreció a docentes y expertos de la educación, de preescolar hasta preparatoria, la propuesta artístico-cultural que comprende su Programa de Promoción Escolar este martes 18 de febrero.

Ante una Sala Federico Campbell que lució totalmente llena, la directora general del CECUT, Dra. Vianka R. Santana, se dirigió los presentes: "En estos tiempos en que la violencia está al alza, en que la discriminación racial, la xenofobia, la transfobia y la homofobia parecieran cobrar fuerza, necesitamos trabajar de manera más ardua, de la mano, las instituciones culturales y educativas para tratar de hacer de una manera determinante y positiva un nuevo paradigma entre nuestros estudiantes, para generar un cambio".

"No se puede hablar de desarrollo cultural, educativo y económico, si no hablamos primero de educación, arte y cultura, tres de las funciones primordiales del CECUT, es por eso que nuestra oferta, no solo la del Programa de Promoción Escolar, sino la de todos los días tiene la finalidad y una vocación social enfocada en erradicar la percepción de que la diferencia nos separa", enfatizó la funcionaria federal.

La Dra. Robles Santana añadió: "Queremos ofrecer este año proyectos y espectáculos que contribuyan a que los chicos entiendan que la diferencia cultural, étnica, de definición de género, nos fortalece, nos enriquece como sociedad y de ninguna manera nos separa".

"Entre las encomiendas que tenemos por parte del Gobierno de México está la de trabajar con los hermanos migrantes en diferentes modalidades: nuestros connacionales que han migrado a Estados Unidos y las familias nacionales arraigadas en nuestra comunidad bajacaliforniana", puntualizó la directora del recinto.

"El CECUT es una entidad del Gobierno Federal, la única desconcentrada fuera de la Ciudad de México, a la que se le ha dado la encomienda de trabajar con todo el estado", precisó la Dra. Robles Santana al señalar que "el programa comunitario llega a 72 poblaciones de manera permanente desde marzo del año pasado".

La directora general del CECUT señaló que esta institución también tiene en la mira de sus programas comunitarios a los migrantes extranjeros "que ya se han asimilado en nuestra ciudad; los migrantes en situación irregular y en vulnerabilidad total, y finalmente la comunidad de artistas migrantes connacionales y extranjeros".

En la presentación del Programa de Promoción Escolar estuvo presente la delegada de la Secretaría de Educación en Tijuana, la Mtra. Irma Martínez Manríquez, quien dirigió a los docentes un mensaje en nombre del secretario de Educación estatal, el maestro Catalino Zavala: "Es maravilloso estar en el CECUT, que es nuestra imagen como ciudad y Tijuana es un mosaico de todas las expresiones mexicanas y es también la casa de muchos migrantes".

"A los niños les encanta estar en el CECUT más que en ningún otro espacio de la ciudad, ya que la educación, el arte y la cultura están tan mezclados al grado de que ya no sabemos cuál es cual, así que al traerlos no sólo les hacemos su día feliz, sino su ciclo escolar encantador", concluyó la funcionaria bajacaliforniana.

Acto seguido, la Lic. Claribel Bernal Cruz, subdirectora de Educación y Gestión del CECUT, hizo la presentación del Programa de Promoción Escolar, que incluye la experiencia teatral Séance; los espectáculos de danza contemporánea "Ballenas, historia de gigantes" y "Baja California... ¡Mi tierra es así!", junto con la obra de teatro "La historia del teléfono inteligente", entre otras de las novedades anunciadas para este semestre.

En la oferta del Domo IMAX destacan nuevas propuestas como "De vuelta a casa", "Salvados de la extinción" y "Leones marinos", mientras que en la Sala Carlos Monsiváis se anunció que para los alumnos de primaria habrá un ciclo de cortos animados sobre pueblos originarios, y en materia de promoción del libro y la lectura se integran a la oferta ya conocida temas como valores indígenas y medioambiente.

Bernal Cruz enfatizó la convicción del CECUT de mantener vigentes los paquetes escolares que permiten a las escuelas recorrer buena parte de la institución a un precio de 35.00 pesos por alumno, por esta cantidad los profesores pueden elegir, asesorados por una promotora escolar, un recorrido muy completo por las instalaciones del recinto y disfrutar de la oferta artístico-cultural en un solo día.

Al final de la presentación, se ofreció a los invitados la charla "Educación y museos" a cargo del maestro Jesús T. Zavala Pulido, quien estudió la Maestría en Psicoterapia de Niños y fue vicepresidente fundador de la Asociación de Psicoterapia de Niños que actualmente trabaja en alianza con la UNAM y UNICEF.

Las aportaciones de los museos al aprendizaje formal e informal son invaluables para el desarrollo humano, aseguró Zavala Pulido al explicar que ver modelos, objetos, maquetas o réplicas, permite a "nuestros alumnos y alumnas hacer una retrospección e introspección, viajar por el tiempo y a otros lugares, mientras que el acompañamiento adecuado del docente será el detonante para que quien asiste al museo pueda hacer de la historia de la humanidad, su propia historia".