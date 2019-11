Ingeniero mexicano que colaboró en el robot Curiosity de la NASA charló con jóvenes en el CECUT

Deben sentirse orgullosos, las huellas del Curiosity que están en el planeta Marte, son mexicanas, yo estudié en instituciones públicas y me debo a mi país"

TIJUANA, B.C.- Con una elocuente e inspiradora charla, Eduardo Guízar Sainz colaborador de la NASA en los motores que impulsan el vehículo Curiosity en la superficie del planeta Marte, se dirigió al público mayoritariamente formado por jóvenes en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, este miércoles 30 de octubre.



Fue notoria la presencia de estudiantes de preparatorias y universidades que acudieron a escuchar a este ingeniero sinaloense que se sorprendió cuando fue contactado por la NASA para utilizar sus conocimientos en robótica para ser aplicados a los motores que mueven este dispositivo, como parte de la Misión Mars Science Laboratory.



Guízar recordó que desde su infancia comenzó a curiosear en los motores de lavadoras y otros artefactos domésticos, pero que también desarmó uno de los primeros video juegos electrónicos que llegaron a su natal Culiacán: "al día siguiente de que me la regalaron lo abrí, era mi puerta, mi ventana al mundo digital, esa palabra era la que más me interesaba, pocos años después arreglaba consolas para mis amigos y vecinos".



Su sueño de trabajar y crear robots empezó cuando lo llevaron a los 9 años a ver la película "Star Wars", la franqueza de su madre no lo desanimó para encauzar su vocación por la tecnología: "me dijo que para aprender a hacer robots debería nacer de nuevo, pero en Estados Unidos". Guízar no cejó en su búsqueda y decidió mejorar en matemáticas con tal de llegar a ser ingeniero industrial como le aconsejó la orientadora vocacional en la escuela secundaria.



Su trabajo en una institución como la NASA le contagió, según expuso, de un espíritu explorador, al señalar que el planeta Marte se considera como una opción habitable en el futuro y vaticinó: "Puede que sus nietos en la edad adulta sean la generación que viva en ese planeta, pero sería mejor que desde ahora cuidáramos la Tierra; por lo que sabemos aquel es un lugar muy difícil de habitar, pero ya se estudia como una opción".



El científico proyectó para los jóvenes una animación que describía el lanzamiento del astromóvil de exploración Curiosity como parte fundamental del Mars Science Laboratory (MSL), este video incluyó al final fotografías y aspectos del paisaje marciano, enviadas por el vehículo Rover, que atrajeron notablemente la atención de los jóvenes.



En una extensa sesión de preguntas y respuestas del público, Guízar Sainz abundó en temas muy distintos: "No sé si Sinaloa se sienta orgullosa de mí, pero yo sí me siento orgulloso de Sinaloa, hace poco experimentamos algo muy grave, un día de guerra y muy pronto, en cuestión de horas, volvimos a la normalidad, rápidamente se llenó un estadio de beisbol con niños corriendo, el 99 por ciento de los sinaloenses somos gente trabajadora".



El tema de su relación con Tijuana emocionó a este ingeniero: "Tijuana es genial, del CECUT precisamente lanzamos dos sondas, pequeños satélites, un trabajo estudiantil muy importante en 2013, nos coordinamos con jóvenes de la Ibero, UABC y dos preparatorias públicas, llegamos al espacio cercano y obtuvimos fotografías increíbles de Tijuana y San Diego", rememoró.



Al hablar de su labor con el equipo de NASA, Eduardo Guízar se mostró emocionado: "Los motores en los que colaboré están en un robot que se encuentra explorando Marte, quiero decirles que deben sentirse orgullosos, las huellas del Curiosity que están en el planeta Marte son mexicanas, yo estudié en instituciones públicas y me debo a mi país, por eso son mexicanas", dijo finalmente el conferencista provocando los aplausos del público.