Helena Roussillo-Perret armoniza su vida entre la música y la maternidad

La flautista, músico y docente es parte de los millones de mujeres que viven en armonía los compromisos de una carrera profesional y los de la maternidad

Mexicali, B.C., 9 de mayo de 2020.- La flautista, músico y docente Helena Roussillo-Perret es parte de los millones de mujeres que viven en armonía los compromisos de una carrera profesional y los de la maternidad, y comparte, en entrevista con la Secretaría de Cultura de Baja California, algunas de sus vivencias en el marco del Día de las Madres, festejado en México este 10 de mayo.

"Recuerdo que una vez estaba tocando con mi grupo musical en un restaurante, mi hijo andaba por ahí con su papá y que lo veo venir hacia mí. Pues ahí me ven tocando la pieza correspondiente y atendiendo al niño que me pedía y me insistía, no me acuerdo si un dulce o la cena. ¡Ahí sí se juntaron los dos roles, atiende tu música y atiende al niño! Definitivamente la madre es una ´mujer maravilla´", expresó, desde Ensenada, la también integrante del Grupo Tregua.

Roussillo-Perret es maestra de flauta en el Centro de Estudios Musicales de Ensenada CEM y junto a su esposo, Eduardo García Mejía, integra Tregua un grupo musical orientado esencialmente al folclor y canto latinoamericano, género que promueve entre la población estudiantil de nivel básico y en orfanatorios a través de diversas instituciones culturales.

"La música ha sido parte de mi vida desde los 6 años que me encantaba mi clase de flauta, luego asistí a una escuela de música e inicié mi aprendizaje de guitarra clásica, no hice una carrera en instrumento, pero me dedico a enseñar y a tocar en el género de música popular hasta la fecha", dijo.

"En mi caso, la maternidad no fue un lapso creativo, detuve un poco mi actividad profesional. La maternidad impacta a la mujer en gran medida, pues su mundo se transforma por completo y muchas abandonan su carrera, pero la idea es no causarse una situación conflictiva y reanudar en cuanto se pueda.

"El horario en una actividad profesional, cuando se entra a la maternidad, si es difícil, pero superable según los casos. Influye mucho la posición y aceptación de la pareja...pero ese es otro cantar... en otras palabras se pueden llevar los dos roles madre-artista con un estira y afloja, una buena situación familiar y con mucho talento", expresó.

Para conocer las actividades de la Secretaría de Cultura se puede consultar www.facebook.com/BC.SecretariaCultura o el portal www.icbc.gob.mx.