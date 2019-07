Frida Kahlo regresa a CECUT

Ofelia Medina da vida a la pintora mexicana en la puesta en escena "Cada quien su Frida", con la que llegará a la Sala de Espectáculos, el jueves 08 de agosto.

TIJUANA.- El colorido y la fascinante vida y obra de Frida Kahlo regresarán al Centro Cultural Tijuana con la puesta en escena "Cada quien su Frida", con la que ofrecerá dos funciones, el jueves 08 de agosto, en la Sala de Espectáculos.

"Cada quien su Frida", es una adaptación del espectáculo musical de 2007, que la misma actriz protagonizó con motivo del centenario del natalicio de la pintora mexicana, esta se ha presentado en países como Francia y Dinamarca

Ofelia Medina da vida a este espectáculo poético-musical basado en el diario, las cartas y las canciones preferidas de Frida. "Frida era una intelectual, no solo una mujer atrevida, salvaje, lesbiana y mal hablada, como muchas veces la interpretan; era culta e informada en todo, en lo social, la política, el arte", afirma la actriz.

Ofelia Medina encontró en la artista Frida Kahlo un personaje que la hizo crecer y ser una persona más consciente y de quien, desde que conoció a los 11 años, quedó maravillada. "Yo siempre estuve atraída por el pensamiento de Frida porque es una mujer muy avanzada, una intelectual. Pocas veces se ve a la Frida política siempre sólo se le ve a la Frida sexual y era una mujer con muchas facetas", explica.

Sobre la trama de "Cada quien su Frida" comparte que ya no es un espectáculo tan teatral. La historia arranca con la pintora en los últimos momentos antes de morir. "Frida en esta última noche de su vida lo que más dice es ´Viva la vida´ y que los que luchan son las personas que más gozan porque los que son como nalgas frías esos ni gozan ni sufren, no quieren ver el dolor, no se compadecen, no lo sienten pero tampoco aman porque tu corazón está angostito", explica.

"Frida dice que los que luchan gozan porque esa es la manera en la que vives la vida con intensidad, esta última noche ella está diciendo: el privilegio de los que luchan es reírse, cantar, bailar y gozar porque los corruptos, rateros, políticos desalmados, nunca gozan".

Dentro del espectáculo destacan las canciones, mismas que son las que le gustaban a Frida, como: "La tequilera", "La llorona", "El venadito", "Por un amor", "El avioncito" y "La cama de piedra", sostenidas por el corrido "La pata de palo", que narra la vida de Frida y es la columna vertebral del espectáculo.

Sobre las cartas y el diario, Ofelia explicó que hablan de aspectos como el amor que le tenía al pintor Diego Rivera, con quien se casó, y su opinión sobre los "gringos" cuando ambos pintores vivieron en Estados Unidos.