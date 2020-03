Equitativa en el Centro Cultural Tijuana

La artista visual Jenny Ashley denuncia la subordinación femenina en "Mujeres ocultas. The Lampshade Project"

TIJUANA, B.C.- Una dura crítica contra la desigualdad de género, la objetivación y la invisibilidad de la mujer en el entorno contemporáneo propone la muestra fotográfica "Mujeres ocultas. The Lampshade Project", que presentará la artista Jenny Ashley en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, dentro del programa nacional Equitativa.

Esta singular y provocativa propuesta visual elaborada por Jenny Ashley, artista visual nacida en Los Ángeles, California, en 1975, será inaugurada este viernes 6 de marzo a las 19:00 horas en el Vestíbulo de El Cubo, como parte del vasto programa de actividades organizado por el CECUT en torno al Día Internacional de la Mujer.

Acerca de esta serie fotográfica que parte de la tradición del retrato, Ashley ha señalado que "´Mujeres ocultas. The Lampshade Project´ es una exposición subversiva en el sentido de que muestra a mujeres cuya verdadera identidad ha sido sustraída de la vista pública porque se les ha dicho que deben permanecer en su lugar, ser calladas, no alzar su voz ni hablar sobre sus verdades".

En cada fotografía de esta exposición la cara de la modelo está cubierta por una pantalla de lámpara, la que se convierte en una máscara detrás de la cual una mujer aparece escondida, negando su verdadero yo y convirtiéndose en lo que algunos hombres buscan en una esposa: subordinación, docilidad y obediencia.

Al explicar el objetivo de ocultar así a sus modelos, Ashley insiste en que "es absolutamente subversivo el hecho de que estén ocultas, lo que debería enfadar o incomodar a las personas" y explica: "trato de hacer entender que ellas no deberían permanecer ocultas y que, cuando veas la fotografía, te resulte espantoso no poder observar sus rostros y te resulte incómodo no saber quiénes son realmente y cuál es su verdadero yo".

Las fotografías de Ashley cuestionan creencias sociales que prevalecen en la mayor parte del mundo y denuncian lo que también sucede en su país: "Aunque pensemos que en Estados Unidos somos muy progresistas, la realidad es que todavía falta mucho por hacer, sé que parece que las cosas están mejor allá, pero aún persiste un alto costo social e interpersonal cuando una decide a hablar".

La artista visual asegura que este tipo de obras son aún más necesarias dado el clima generado por los movimientos #MeToo y #TimesUp que revelaron los abusos hacia las mujeres y, a su vez, pusieron de manifiesto la importante lucha porque la voz de la mujer sea escuchada.

Al hablar de la situación del país donde exhibirá estas imágenes, la artista tiene presente el alto nivel de feminicidios en México, pero reflexiona: "Quizás en mi país la vida de las mujeres no se vea igual de amenazada si alzamos nuestras voces, pero sí hay un costo ante las denuncias de acoso, por ejemplo, se ataca diciendo que sólo buscan atención y están persiguiendo una agenda o cuestionan ¿por qué no lo dijo antes?".



Mediante el recurso de esconder el rostro de las mujeres en "The Lampshade Project", Ashley plantea una provocación, pues busca desatar una reacción e incitar a la reflexión, pues las imágenes le preguntan a quien las observa si la mujer de la fotografía es un maniquí, un objeto que representa a una mujer o una mujer real y, por lo tanto, desdibuja las líneas entre identidad y objetivación.

Al respecto, la fotógrafa plantea: "Creo que esta exposición trasciende todas las culturas porque aborda cómo las mujeres se relacionan con la sociedad, sin importar de qué país son. Espero que exhorte a las personas a conversar y que las haga sentir incómodas, incluso molestas, por no poder ver los rostros de las mujeres, y que piensen: ´eso no debería ser así´".

Jenny Ashley es una artista visual e investigadora especializada en teoría feminista, estudios de género y voces de resistencia. Estudió Literatura Inglesa y Arte de Estudio en la Universidad Estatal Politécnica de California-San Luis Obispo, donde actualmente reside e imparte clases de Composición y Retórica.

Como artista emergente, su fotografía incorpora vestuario y mobiliario de décadas anteriores para crear escenarios que hablen sobre la multitud de estereotipos identitarios y denuncien la voz femenina en el paisaje contemporáneo.