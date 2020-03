El Centro Cultural Tijuana reprograma actividades a partir del 18 de marzo

En seguimiento a las indicaciones de la Secretaría de Salud y a las que se suma la Secretaría de Cultura, el CECUT modificará su programación

Ante la contingencia provocada por la llegada del coronavirus COVID-19, y en seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud y a las que se suma la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Centro Cultural Tijuana (CECUT) informa que la programación de sus actividades tendrá cambios a partir de esta semana.El Museo de las Californias suspenderá actividades del 20 de marzo al 20 de abril y entrará en periodo de mantenimiento en razón de su vigésimo aniversario. Sin embargo, en los próximos días se podrá recorrer de manera virtual a través del portal en línea del CECUT.La intervención Los Visitantes del artista visual Pablo Echánove quedará abierta al público en la Sala de Exposiciones Planta Baja a partir del viernes 20 de marzo sin acto inaugural, al igual que la exposición Construyendo Puentes en Época de Muros. Arte Chicano/Mexicano de Los Ángeles a México, que se abrirá al público el viernes 27 de marzo en la Sala 1 de El Cubo.También, sin acto inaugural, quedarán abiertas al público las exposiciones Alegorías de las virtudes. Arte sacro del siglo XVII al XIX de la Colección Ayala-Muñiz, con la participación de otros coleccionistas, será abierta a partir del 3 de abril en la Sala 3 de El Cubo; Fantasía Moral del artista japonés Shinpei Takeda abrirá el 17 de abril en Sala 2 de El Cubo, al igual que el proyecto huésped de la artista visual Lupita Yzabal, que estará en el Mezanine del Vestíbulo de El Cubo, a partir del 22 de abril.En tanto, permanecerán abiertas durante el periodo de contingencia las exposiciones Conjunciones: formas y espacio-tiempo de la artista Elba Rhoads en la Sala Marta Palau; Mujeres ocultas. The Lampshade Project de Jenny Ashley, en el Vestíbulo de El Cubo; la Colección CECUT / Pintura Bajacaliforniana, en la Sala Central de Exposiciones; Angel Heart del artista japonés Dai Ito, en el Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto. Todas ellas pueden ser visitadas de martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas.La Sala Carlos Monsiváis de la Cineteca Tijuana continuará con su programación regular, pero, haciendo eco de la campaña de sana distancia de la Secretaría de Cultura, modifica su aforo a máximo 120 personas por función a partir de este miércoles 18 de marzo, al igual que el Domo IMAX, que mantendrá la proyección de las películas De vuelta a casa, Perros superpoderosos, Apolo 11, Oasis marino y el espectáculo láser Daft Punk, pero con un aforo máximo de 150 personas por función. A su vez, la Sala de Video mantiene su agenda regular, pero su aforo cambia a 30 personas.El taller intensivo para actores "El cuerpo honesto" impartido por Carlos Valencia continuará hasta el martes 24 en consideración a su reducido aforo, al igual que la charla "Una Vida en el Arte, diálogos creativos" a cargo del propio Valencia, seguida de la proyección de la película Polvo del director José María Yazpik, programada para este jueves 19 de marzo a las 18:00 horas en la Sala Carlos Monsiváis, su aforo se ajusta a 120 espectadores.En tanto, las siguientes actividades serán reprogramadas:Concierto Beethoven, Sinfonía Heroica, a cargo de la Orquesta de Baja California, previsto para el jueves 19 de marzo.El espectáculo de danza Cisma Secante, con la dirección artística y ejecución de Pita Zapot, programado para el viernes 20 de marzo.La obra teatral El Método Grönholm de Jordi Calcerán, bajo la dirección de Ramón Verdugo con la compañía Tijuana Hace Teatro, que se llevaría a cabo el sábado 21.El concierto Jazz, sonido de la ciudad con la Orquesta Calafia, Barragán y Peña Septeto Cósmico, anunciado para el domingo 22 de marzo.El estreno de la obra Julieta tiene la culpa de la dramaturga y directora Bárbara Colio, del sábado 28 y su charla del jueves 26 dentro del ciclo "Una vida en el arte, diálogos creativos".Linaje, espectáculo de danza bajo la dirección coreográfica de Marilú Aguilar, programado para el domingo 29 de marzo.El programa "Historia y apreciación de la música, Jóvenes Intérpretes, repertorio universal", con alumnos de la Escuela Superior de Música, que se llevaría a cabo el martes 31.Igualmente se posponen: "100 años de la era del Swing", clase abierta con los instructores Omar Silva y Alejandra Naranjo, el sábado 21; la exhibición de baile "Danzón, de los pies al corazón" con Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero, el sábado 28 de marzo; y el baile mensual "Tango sin fronteras", a cargo de Juan Carlos Reynaga, Andrea García y Sheryl Álvarez, el domingo 29.A su vez, la experiencia de teatro inmersivo Séance cierra sus funciones programadas del mes de marzo, en consideración a lo reducido del espacio en que se lleva a cabo, que también limita la ventilación.En razón de las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, a partir del viernes 20 de marzo quedan suspendidas temporalmente las actividades de Promoción Escolar y atención a recorridos grupales.En el ánimo de resguardar a la primera infancia, la Bebeteca de CECUTi detiene su actividad del 17 de marzo al 20 de abril.Se posponen las conferencias "Historia de Baja California: Política religiosa en el estado de Michoacán", a cargo de la investigadora Leticia Mendoza, prevista el viernes 20; "Las Labradas, patrimonio cultural y natural de Sinaloa" con el maestro Víctor Joel Santos Ramírez, programada para el miércoles 25 de marzo, mientras que se reprogramarán los talleres semanales de Sala de Lectura: "Julio Verne: ficción científica", coordinado por Alan Fernando Ramírez García; "Lectura en Voz Alta" y el taller "Mujercitas", coordinados por Josué Camacho; "El cuento de la criada" de Margaret Atwood, coordinado por Ángela A. López, y "El desierto de los tártaros" de Dino Buzzati, coordinado por Lilia Rodríguez.Asimismo, se posponen del 20 de marzo al 20 de abril los programas: Trueque de Libros y De la Literatura al Cine.En tanto, el Acuario permanecerá abierto al público, el número de visitantes se ajusta a 12 personas por visita, a fin de mantener los criterios de sana distancia, implementados por la Secretaría de Salud.El Centro de Documentación de las Artes (CENDOART) continúa abierto a investigadores y el Jardín Botánico se mantiene abierto a visitantes.El CECUT opera con los lineamientos acordes con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura, relacionadas con una "sana distancia".Cabe señalar que el acceso al recinto está sujeto a cambios.Es importante recordar que en el escenario que se encuentra México con respecto al coronavirus COVID-19, es necesario que, en caso de tener un cuadro de gripe o padecimiento de enfermedades respiratorias leves, quedarse en casa y recibir atención médica si se presenta fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etcétera. Así como evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.Además de seguir los protocolos establecidos con antelación por la Secretaría de Salud, como es no saludar de beso ni abrazo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, aun estando en casa, o utilizar soluciones en gel con alcohol al 70%.Al toser o estornudar utilizar el estornudo de etiqueta, es decir, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo, el cual deberá ser desechado de inmediato, o con el ángulo interno del brazo, así como evitar tocarse la cara con las manos sin haberlas lavado, sobre todo nariz, boca y ojos, y limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.De igual forma, se hace un llamado para mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno de México respecto al coronavirus COVID-19 al consultar la página de internet web www.gob.mx/coronavirus