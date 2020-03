Dio inicio en el CECUT el ciclo La guitarra en Baja California 2020

El talento musical de distintos artistas locales comenzó a deleitar al público a partir de este sábado 7 de marzo

TIJUANA, B.C.- Prestigiados ejecutantes de la región se presentarán todos los sábados de marzo durante el ciclo La guitarra en Baja California 2020 organizado por el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El talento musical de distintos artistas locales comenzó a deleitar al público a partir del pasado 7 de marzo, cuando el músico ensenadense Kalid García Flores brindó el primero de los cuatro recítales sabatinos en que la música de cuerdas se escuchará en la sala Federico Campbell, a partir de las 18:00 horas, con entrada libre.

Esta fue la primera presentación como solista del joven músico Kalid García Flores, de 22 años, proveniente de Ensenada y estudiante de Tijuana Music School del Centro de Artes Musicales, en la carrera de Ejecución en música popular contemporánea con especialidad en guitarra.

Kalid Garcia se ha presentado en varios escenarios en Ensenada, como el Festival Internacional de Guitarras 2014, el Festival de Jazz & Blues; el Festival de Jazz "Chinto Mendoza" 2018, el Península Long Board and Film Festival 2018, también en el Festival "TECARTE" 2018 y en la Feria Internacional de la Música para profesionales con la banda "Pequeño Asteroide" en 2019.

También fue parte del Encuentro internacional en el Centro Cultural Breton en Guadalajara 2019; participó como parte de la banda Trees Before Fall en la segunda edición de la gira "Instrumentour"; recientemente participa con La Covacha Big Band de Ensenada y es integrante de Iván Trujillo Ensamble.

Durante su presentación en el CECUT, García Flores interpretó un variado repertorio de piezas de jazz y blues; con el solo uso de su guitarra eléctrica, pedales y un amplificador, creó la ilusión de estar acompañado por más músicos sobre el escenario; cada pieza ejecutada iba acompañada de una abundante explicación sobre el compositor y el género al que pertenecía.

"Intenté variar los estilos para poder experimentar con diferentes tipos de jazz y blues, para que la gente disfrutara más con lo que estaba escuchando", expresó Kalid García, quien ofreció, entre otras piezas, una versión muy personal del clásico "Cien años" de Rubén Fuentes, junto con temas como "Mañana de carnaval" de Luis Bonfá; "All blues" de Miles Davis y "There will never be another you" que popularizara Nat King Cole en los años 50.

Kalid García Flores invitó al público a asistir a los demás conciertos programados en marzo: "Baja California es cuna de muchos guitarristas, están garantizados conciertos de calidad y con enfoques distintos del instrumento, por lo cual será muy enriquecedor para quien guste asistir a este ciclo".

La guitarra en Baja California 2020 se lleva a cabo los sábados en punto de las 18:00 horas en la Sala Federico Campbell, con entrada libre.