"De vuelta a casa, salvados de la extinción" tendrá su estreno nacional en el CECUT

La nueva película del Domo IMAX ofrece la esperanzadora historia de tres especies animales que estuvieron a punto de desaparecer

TIJUANA, B.C.- En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se conmemora el 3 de marzo de cada año para celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, estrena la película en gran formato "De vuelta a casa, salvados de la extinción", que narra tres casos de éxito en la recuperación de especies animales que estuvieron a punto de desaparecer.



Se trata del estreno nacional de esta esperanzadora película, que se exhibirá a partir del viernes 6 de marzo en el Domo IMAX del CECUT.



En una época en la que especies animales desaparecen de la faz de la Tierra con rapidez escalofriante y que incluso la vida misma del ser humano se encuentra en serio peligro, surge esta película que aporta una perspectiva alentadora y llena de esperanza: "De vuelta a casa, salvados de la extinción".



Dirigida por Sean Casey, autor también de la fotografía, esta nueva y sorprendente película de aventuras para pantalla gigante ofrece tres historias de rescate de especies que hasta no hace mucho se encontraban en peligro de extinción en distintas partes del mundo, las cuales, sin embargo, se están recuperando gracias a los esfuerzos de equipos humanos para salvarlos.



Los peligros que se ciernen sobre el reino animal son tan serios que si no se despliegan acciones firmes de rescate, a finales de este siglo la mitad de todas las especies conocidas hasta hoy podrían ser llevadas al borde de la extinción.



Las actividades humanas representan una de las peores amenazas, ya que afectan la vida silvestre de múltiples maneras: contaminación, caza indiscriminada y la destrucción del hábitat natural han vuelto muy frágil la supervivencia de un sinnúmero de especies.



"De vuelta a casa, salvados de la extinción" muestra que aún hay tiempo para un cambio positivo y que es posible, por lo menos en algunos casos, revertir la grave amenaza de extinción. La película aporta un punto de vista optimista acerca de que los problemas creados por el ser humano pueden ser resueltos por los humanos.



Filmada en tres regiones únicas del mundo, "De vuelta a casa, salvados de la extinción" utiliza el formato envolvente IMAX para sumergir al público en un mundo salvaje de impresionante belleza natural y cautivador comportamiento de la vida silvestre.



La película de Casey ofrece una espectacular experiencia visual filmada expresamente para la pantalla gigante y da vida a la increíble historia de tres especies animales cuyos números disminuyeron en los últimos años hasta casi desaparecer, pero fueron rescatados del borde de la extinción: el encantador zorro de la Isla del Canal (Channel Island Fox) de California, el legendario mono dorado (Golden Monkey) del suroeste de China y la maravillosa migración de cangrejos rojos gigantes de la Isla Navidad, frente a la costa de Australia.



La película también presenta a personas de todo el mundo (científicos, investigadores, guardabosques y estudiantes) que están trabajando tesoneramente para preservar a estas especies en peligro de extinción. En última instancia, "De vuelta a casa, salvados de la extinción" tiene como objetivo involucrar e inspirar al público a tomar medidas y conectarse con la naturaleza.



"A través de la tecnología para la pantalla gigante, inigualable e inmersiva, podemos conectar al público con la naturaleza en lugares a los que de otro modo no podría ir. ´De vuelta a casa, salvados de la extinción´ ofrece la oportunidad de observar algunas de las criaturas más extraordinarias de la Tierra, que casi desaparecieron para siempre ", aseguró el director Sean Casey.



Con esta película, "demostramos cómo los esfuerzos humanos tienen un impacto positivo, y son esenciales para salvar y proteger los animales y los lugares salvajes del mundo", añadió el creador de esta esperanzadora película.



"De vuelta a casa, salvados de la extinción" se proyectará de lunes a viernes a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas; sábados a las 14:00, 16:00 y 18:00 horas y domingos a las 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas.

