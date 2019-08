¡Dance IT, 14 años de danza en Tijuana!

Academia de Ballet Playas se han convertido en un vínculo entre maestros y jóvenes. Más de 1500 alumnos en 14 años

TIJUANA.- El taller de verano "Dance It" se ha convertido en un vínculo entre maestros de danza de reconocida trayectoria de nuestro país y jóvenes estudiantes de danza de todas las edades, en un espacio para compartir y crear comunidad alrededor de la danza clásica, un punto de reunión donde ex alumnos de la reconocida academia tijuanense comparten logros obtenidos en distintas instituciones profesionales, no solo nacionales si no también internacionales, impulsando nuevos talentos a continuar el arduo trabajo de la profesionalización de la danza mexicana y representar nuestro arte en escenarios internacionales.

Dance Tt uno de los pioneros en cuanto a los talleres de danza de verano se refiere, inició en el 2006 bajo la dirección de la Maestra Nicte Ha Escobosa, cuya visión de crear un espacio de comunidad entre alumnos, maestros y academias de la región continúa ahora bajo la coordinación de la maestra Victoria Reyes desde el 2017.

La edición 2019 contó con la asistencia de 55 jóvenes estudiantes de danza, de los cuales destacó la presencia de Hannia Yorba actualmente alumna de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Andrea Camacho estudiante de la Joffrey Ballet School en la ciudad de Nueva York y Cecilia Rodríguez bailarina de la Compañía Nacional de Danza, todas ex alumnas de la Academia de Ballet Playas, quienes regresan a casa para compartir su experiencia y su pasión por la danza.

Este año contó con la presencia de la maestra Alma Rosa Cota Gámez por segundo año consecutivo, quien a los 14 años recibió una beca para estudiar en la escuela Agripina Vaganova en la ciudad se San Petersburgo, Rusia, para después regresar a México y graduarse de la Escuela Nacional de Danza del I.N.B.A. Actualmente dirige el Ballet Clásico de Yucatán.

Además de la presencia por primera vez en Tijuana del maestro Héctor Joel Hernández graduado de la Escuela Nacional de Danza, donde alcanzó la categoría de solista bailando roles principales, director fundador de Ballet Clásico de Yucatán, ha bailado en República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Cuba.

"Dance it se prepara para una gran celebración en la edición 2020 por cumplir 15 años de crear comunidad a través de la danza en Tijuana", comentó la maestra Victoria Reyes quien se sintió conmovida e inspirada por la energía de hermandad que se vivió en los 15 días de arduo trabajo donde, maestros locales, maestros invitados, alumnos, ex alumnos y colaboradores se dieron cita en Playas de Tijuana para reafirmar la convicción de que el mexicano tienen mucho que ofrecer en cuanto a la danza se refiere en escenarios locales, nacionales e internacionales.

¡Bravo por estas iniciativas que apoyan la profesionalización de la danza de nuestro país, larga vida al Dance It Tijuana!