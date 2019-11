Celebrarán en el CECUT el XX Encuentro Académico de Antropología e Historia de BC

el Instituto Nacional de Antropología e Historia en colaboración con el Centro Cultural Tijuana convoca a su encuentro de balance y perspectivas

TIJUANA, B.C.- Con la participación de 21 investigadores, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INAH Baja California, en coordinación con el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura federal, llevará a cabo este 22 y 23 de noviembre el "XX Encuentro Binacional Balances y Perspectivas de la Antropología: INAH 80 años", como un espacio de intercambio académico entre especialistas de ambos lados de la frontera norte.



El objetivo central de esta actividad es enriquecer y divulgar el conocimiento sobre nuestra región en materia de paleontología, antropología social, arqueología, historia y lingüística en la región peninsular, informó el antropólogo Jaime Vélez Storey, director del Centro INAH Baja California, quien dio a conocer el encuentro en compañía de la Dra. Vianka R. Santana, directora general del CECUT.



El encuentro académico tendrá lugar en el marco del 80 aniversario del INAH y vigésima edición de este evento académico en el que participarán investigadores del Instituto de Investigaciones Culturales y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, El Colegio de la Frontera Norte, Seminario de Historia de Baja California, San Diego State University, California State University Northridge y de la Sociedad de Arqueología de California, Estados Unidos.



Como cada año, el desarrollo del encuentro conlleva la participación de especialistas, quienes presentarán sus estudios, ubicados según su línea de investigación en cuatro mesas temáticas y un conversatorio, que tendrán lugar en la Sala Federico Campbell del CECUT a partir de las 9:30 horas del viernes 22 de octubre.



La primera mesa de trabajo será la de Arqueología con la participación de la Arqlga. Harumi Fujita, del Centro INAH-BCS, quien expondrá "Recientes hallazgos relacionados al poblamiento temprano de la región del Cabo, Baja California Sur"; continúa el Arqlgo. Matthew Des Lauriers, de California State University Northridge, con "Hallazgos recientes en Isla de Cedros: Cazadores recolectores al final del Pleistoceno en la península bajacaliforniana"; la Arqlga. María de la Luz Gutiérrez, investigadora del CINAH-BCS, presenta el tema "Tres décadas de investigación de las sierras de San Francisco y Guadalupe: Remembranzas de una aventura arqueológica"; el Arqlgo. Antonio Porcayo, del CINAH-BC, disertará sobre "Totoaba Macdonaldi: contexto arqueológico y sus implicaciones actuales" y finaliza con la participación de la Arqlga. Rebeca Allen, presidenta de la Society for California Archaeology.



A las 11:30 horas inicia la segunda mesa de trabajos sobre Paleontología, que abrirá con la participación de la Biol. Felisa Aguilar Arellano, presidenta del Consejo de Paleontología (Conpal) del INAH e investigadora del CINAH Coahuila, quien expondrá "La paleontología en México, el INAH y el papel del Conpal"; el Dr. Miguel Téllez Duarte, del Seminario de Historia de Baja California, presenta "Geodiversidad y el patrimonio paleontológico de Baja California: su importancia y aprovechamiento sustentable", para terminar con la ponencia "La sección Arqueozoología-Paleontología: 17 años de trabajo" por parte de la Biol. Andrea Guía Ramírez, del CINAH-BC.



Para las 15:30 horas se continuará con la mesa de Arqueología con la participación de los arqueólogos Rubén García Lozano y Gengis Ovilla Rayo del CINAH-BC, con el tema "La investigación arqueológica bajo la modalidad del salvamento arqueológico, avances y retos a 33 años de la presencia del INAH en Baja California"; continúa la Arqlga. Enah Montserrat Fonseca Ibarra, también del CINAH-BC, con "Arqueología del noroeste de Baja California: Lo bueno, lo malo y lo feo", y culmina esta mesa con el tema "El papel de Balances y Perspectivas en la antropología e historia de Baja California" a cargo de los arqueólogos Don Laylander, investigador de la empresa ASM Affiliates, Inc., y Julia Bendímez Patterson, de Caracol Museo de Ciencias y Acuario.



Luego de un breve regreso a las 16:45 se retoman los trabajos con la presentación de las ponencias "Rock Art of Mision San Fernando de Velicatá, Baja California" a cargo del Mtro. Richard Carrico de San Diego State University; "Política e iconografía arquitectónica en las misiones de la antigua California", por el Arqlgo. John Joseph Temple, investigador del Centro INAH BC; "¿Para qué requerimos de historia en tiempos de memoria? por el Dr. Rogelio Ruiz Ríos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC; "Conservación de los sitios misionales en Baja California" por el Arq. Carlos Chávez Reyes, responsable del mantenimiento de sitios misionales del CINAH-BC y culmina con la participación de la Mtra. Aidé Grijalva Larrañaga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC.



Los trabajos continúan el sábado 23 a las 10:00 horas con el desarrollo del conversatorio sobre lingüística titulado "Caminos andados y por andar: el estudio de las lenguas indígenas en Baja California" en el que participan la Dra. Etna Teresita Pascacio Montijo, de la Facultad de Idiomas de la UABC; la Dra. Margaret Field, de San Diego State University (SDSU); y la Ling. Ana Daniela Leyva González, del CINAH-BC.



La última mesa será sobre Antropología Social programada a partir de las 11:15 horas en la que se concentran los trabajos del Antrop. Mike Wilken Robertson, de California State University San Marcos; el Dr. Miguel Olmos Aguilera, profesor-investigador de El Colef, quien presentará "Un balance sobre los estudios etnográficos y etnológicos de los pueblos yumanos"; y el Dr. Everardo Garduño, de la UABC, quien hablará sobre "Cinco ciclos de colonización de los territorios norteños de la antropología. Y una propuesta para su descolonización".



Este encuentro académico es gratuito y abierto a toda persona interesada en los temas a abordar; para mayor información se puede consultar las páginas de Facebook @elvallecitobc y @museohistoricoregional.