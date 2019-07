CECUT pasó a convertirse en interlocutor en el ámbito iberoamericano

Arranca nuevo ciclo

Al poner en marcha el ciclo de conferencias "Rutas de Iberoamérica", la directora general del Centro Cultural Tijuana reconoció los aportes del Mtro. Virgilio Muñoz a la creación de un foro permanente de reflexión en torno a la contribución del arte y la cultura a la solución de problemas sociales.



TIJUANA, B.C.- Es un honor para el Centro Cultural Tijuana recibir como el primer expositor del ciclo "Rutas de Iberoamérica" al maestro Virgilio Muñoz, extitular de la institución, en cuya gestión el Centro se vinculó fuertemente al tema de la educación artística y, por otro lado, se comprometió con la creación de nueva infraestructura, como la sala de cine Carlos Monsiváis, el Centro de Documentación de las Artes, el Acuario, el comedor infantil, la rehabilitación de la explanada y la construcción de las aulas de ensayo, que han sido de gran utilidad, afirmó la Dra. Vianka R. Santana, directora general del CECUT, organismo de la Secretaría de Cultura.

Pero más allá de eso, añadió la servidora pública, el Mtro. Muñoz posicionó al Centro Cultural en el ámbito iberoamericano a partir de su convocatoria a reflexionar sobre la cultura, entendida como un derecho humano, y la cultura como factor de cohesión social, que lo llevó a participar en un seminario en Madrid en 2012, a invitación de la Secretaría General Iberoamericana, para analizar las aportaciones que el arte y la cultura pueden ofrecer para reconstituir el tejido social, seriamente afectado por el clima de violencia prevaleciente.

"Desde la época del Mtro. Muñoz, la institución empezó a posicionarse como un interlocutor necesario con otros centros del mundo y al día de hoy, gracias a la decisión de la Secretaría de Cultura de designar al CECUT para ocupar la Presidencia del Consejo Intergubernamental del Programa Iber-Rutas, de la Secretaría General Iberoamericana, que tiene que ver con los derechos culturales, la migración y temas relacionados con la diversidad cultural, prosigue la reflexión en torno a estos asuntos", señaló la Dra. Robles Santana al explicar que en reconocimiento a sus gestiones en ese terreno, correspondió al Mtro. Muñoz arrancar el ciclo de conferencias "Rutas de Iberoamérica".

"Hoy en día podemos decir con mucha satisfacción, pero también reconociendo que se trata de una alta responsabilidad, que el Centro Cultural ya es formal y legalmente un interlocutor de México, a través de la Secretaría de Cultura, en Iberoamérica y eso deberá traducirse en importantes proyectos de movilidad no solo para artistas, creadores, gestores, sino que nos va permitir dialogar con respecto a los temas relacionados a la cultura y la migración", apuntó la directora general del CECUT.

Explicó que una de las razones por las cuales el CECUT se quedó con la presidencia de este programa "es porque propusimos un proyecto que tiene que ver con el levantamiento de un mapa general de todas las prácticas artísticas y culturales con las que las ciudades destino y las ciudades santuario recibimos a los grupos migratorios nacionales e internacionales en esta necesaria práctica de encaminarlos a toda nuestra actividad social, cultural y productiva".

A su vez, el Mtro. Virgilio Muñoz, quien dirigió el CECUT en el periodo 2009-2012, manifestó que desde que tomó las riendas de la institución a la par de la atención a la agenda de actividades se formuló una pregunta en apariencia sencilla, pero cuyo contenido posee gran profundidad: cultura ¿para qué? Y a partir de ese punto se fraguó el interés por analizar el papel de la educación y la cultura como factores de cohesión social.

"La cohesión social es el elemento que nos une y fortalece, siempre a partir de convicciones coincidentes que representan valores, pero cuando las sociedades carecen de ella se fracturan, se dividen, se debilitan, crece la apatía, la indiferencia y cunde la desesperanza, lacerando el tejido social ya de por sí debilitado por factores como la violencia y la promoción de valores antagónicos a la convivencia", planteó el Mtro. Muñoz.

Recordó una expresión del filósofo Leopoldo Zea quien decía "debemos ser mejores sin dejar de ser los mismos" y esto tiene un gran sentido desde la perspectiva del trabajo institucional y "de quienes como sociedad estamos comprometidos con este país y su difícil momento y esto era lo que animaba de manera muy particular cuando decidimos impulsar un foro permanente de reflexión en torno a la cultura y la educación como instrumentos para robustecer la cohesión y restañar el tejido social.

"Al mismo tiempo descubrimos otras posibilidades para atender necesidades y problemas de la comunidad de manera muy directa, toda vez que estábamos en una sociedad con grandes preocupaciones por la inseguridad y la violencia, la inequidad en cuestiones de género, pérdida de valores, corrupción, deterioro del medio ambiente, de suerte tal que a partir de allí se formularon los ejes de acción que orientaron el trabajo del CECUT en esos años", dijo.

A esos objetivos superiores obedeció el programa de infraestructura puesto en marcha entre 2009 y 2012, es decir, cuando se decidió abrir el comedor infantil, añadió, no fue nada más para satisfacer una necesidad elemental, sino para impulsar una cultura de la nutrición y la buena alimentación en un país donde los índices de obesidad infantil resultan alarmantes o cuando se remodeló el Jardín Botánico se buscó fortalecer la identidad mostrando la flora de la región para familiarizar a los visitantes del CECUT con su entorno natural. En otras palabras, cuando se decidió construir nuevos espacios en la institución no fue por los espacios mismos, sino como forma de atender una necesidad social.

El Mtro. Muñoz señaló que al impulsar estas reflexiones, el CECUT encontró un aliado excepcional en la Secretaría General Iberoamericana, que por mandato de la X Cumbre de las Américas, había recibido la encomienda de alentar el análisis de formas alternativas para enfrentar problemas sociales y es en ese punto que convergieron los intereses de la institución con ese objetivo superior, lo que condujo a la instalación del foro permanente para reflexionar sobre la cultura y la educación como factores de cohesión social.

En esos años ni la autoridad federal ni las estatales y municipales se interesaron en profundizar en esa línea de trabajo que ahora parece recobrar importancia en los planteamientos del actual Gobierno de México cuando se propone reducir los índices de violencia, que aún siguen siendo muy elevados, combatiendo las causas que les dan origen, remató el Mtro. Muñoz.



