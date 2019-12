"Cats" sacaron las garras en CECUT

La puesta en escena regresó a la frontera para vivir una aventura con los gatos jélicos, en un mundo de ensueño.

TIJUANA.- Los felinos sacaron las garras en un ambiente de filosofía y ensueño con la puesta en escena "Cats", musical que regresó a la frontera, la noche del viernes, para ofrecer dos exitosas funciones en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana.

Entre diálogos, música, coreografías, escenografía y caracterización, estos felinos llevaron al público a reflexionar acerca de la necesidad de trascender, de cómo los seres en algún momento necesitan descansar, tomar un respiro y replantearse qué hacen, hacia dónde van, y si ese es el camino que desean.

"Cats" relata la historia de una manada de gatos llamados jélicos (Jellicle cats, nombre definido en inglés por T. S. Eliot en su libro Old Possum´s Book of Practical Cats o El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum). Durante toda una noche, la tribu de los Jélicos tiene que tomar la decisión de cuál de ellos renacerá para trascender hacia algo mejor.

En un basurero lleno de magia y encanto, cada uno pone a prueba sus cualidades, defectos y encantos; con ello, estos sabios felinos eligen al más apto, que en este caso es Grizabella, interpretada por Karen Espriu.

"Cats" de Andrew Lloyd Webber, es el musical más exitoso de los últimos años. Para este montaje intervinieron más de 100 artistas, entre actores, bailarines, coreógrafos, técnicos, caracterizadores e ingenieros de sonido.

El guión está basado en la antología de poemas Old Possum´s Book of Practical Cats de T.S. Eliot, uno de los libros favoritos del compositor Andrew Lloyd Webber durante su infancia, esta historia ha conquistado a distintos países y diversas generaciones.

Las letras de las canciones están tomadas directamente de los versos originales, con excepciones como el tema "Memory" que fue escrito por Trevor Nunn a partir de otro poema de Eliot titulado "Rhapsody on a Windy Night", o "The Moments of Happiness", extraído del libro Four Quartets, también de Eliot.

El espectáculo está completamente narrado a través de la música, sin prácticamente diálogos hablados entre las canciones. La danza también es un elemento clave, especialmente en la secuencia de baile "The Jellicle Ball", de diez minutos de duración. La escenografía consiste en un gigantesco basurero que está presente durante toda la obra.

¨Cats ¨ ha ganado numerosos premios y honores, incluyendo siete premios Tony, uno de ellos por mejor musical, y 28 premios de la crítica especializada en México.