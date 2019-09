Bebidas para curar la cruda

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando "las cucharadas" de las bebidas alcohólicas se te pasaron viene la parte negativa, la odiosa cruda o resaca, que entre sus síntomas pueden estar el dolor de cabeza, mareo, náusea, fatiga e irritabilidad.

Recuerda que lo mejor para combatir la resaca es no excederse, pero para aquellos que están pasando por el terrible momento de la "cruda realidad", existen algunas bebidas que podrían ayudar para curar los síntomas.

1. Bloody Marie virgen

La versión virgen de esta bebida no lleva vodka, pero sí jugo de tomate combinado con limón y salsa inglesa, y está considerada como una de las mejores bebidas para curar la cruda.

De acuerdo con el sitio Alcorehab, el jugo de tomate contiene grandes cantidades de antioxidantes, que curan los síntomas de la cruda al eliminar las toxinas liberadas en el hígado, además de tener sodio y potasio, que reemplaza las reservas agotadas de estos electrolitos.

2. Agua de coco

De acuerdo con la página del Dr. Mercola, el agua de coco puede reducir los síntomas de la resaca si se toma antes de ir a dormir. Pero, en caso de que la cruda ya esté haciendo estragos en tu organismo, también es recomendable tomar agua de coco para recuperar los electrolitos y el potasio.

3. Jugo de naranja

Los jugos naturales licuados de naranja, manzana o mandarina tienen una función reconstituyente gracias al aporte de vitaminas, explican en la página World Health Design.

El jugo de naranja también reemplaza los líquidos perdidos durante la diarrea, que podría ser causada por la resaca, lo que rehidrata el cuerpo.

4. Café

El café es una bebida que quizás a muchos les cause malestar, pero de acuerdo con el Dr. Mercola, una taza de café negro podría reducir la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que le ayudará a calmar el dolor de cabeza, uno de los síntomas más comunes de la cruda.

5. Té de jengibre

El té de jengibre es rico en compuestos de fenol activos que alivian el estómago y reducen los síntomas del malestar estomacal asociados con el consumo excesivo de alcohol como las náuseas, vómitos y dolor abdominal, afirman en Alcorehab.

6. Agua mineral con sal y limón (suero)

Esta conocida bebida se ha hecho famosa debido a que funciona como un rehidratante, algo parecido a lo que haría una bebida deportiva, ya que apoya al organismo a recuperar los electrolitos y el sodio perdido al tomar alcohol en exceso, lo que ayudaría a curar la cruda.

Uno de las principales recomendaciones de los especialistas para curar la cruda es mantenerse hidratado y descansar, además de procurar seguir una dieta blanda y que los alimentos sean cocidos, hervidos o a la plancha.

