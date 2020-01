Baile lleva a tapatío a Taiwán

Luis Sánchez Saldaña es el único bailarín mexicano que forma parte de la compañía de danza irlandesa "Lord of the dance"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Sánchez Saldaña es el único bailarín mexicano que forma parte de la compañía de danza irlandesa "Lord of the dance", con ella se ha presentado desde 2015 en lugares como Estados Unidos, Canadá y China.

"Cuando tenía 12 años vi por primera vez el espectáculo de "Lord of the dance", recuerdo que eso fue lo único que me inspiró para buscar formar parte de este equipo", recordó el tapatío.



El show de baile se ha presentado en dos ocasiones en México, este 8 y 9 de febrero volverá para presentar sus nuevas coreografías.

"Lo padre esta vez es que todos los movimientos son más rápidos porque la danza irlandesa ha ido evolucionando, ahora es una versión que requiere un entrenamiento más exigente, es otro nivel más alto y distinto al que han visto", detalló.

Más de 40 bailarines conforman el show titulado "Dangerous game", en el que también cuentan con la actuación de una acróbata y una cantante irlandesa.



Michael Flatley es el encargado de dirigir esta compañía y durante el show habrá 16 números de baile. En el escenario habrá una pantalla enorme proyectando imágenes y miles de luces acompañando los movimientos.

Los fondos recaudados durante la gira, que incluirá paradas en Taiwán y Londres, se destinarán a proyectos sociales que apoyan a grupos de escasos recursos en zonas marginadas.



Compañera. Luis Sánchez no será el único mexicano dentro de este espectáculo pues el productor Jaime Salinas anunció que este año la cantante Flor Amargo será parte del ensamble durante toda la gira.

"Se confirmó hace un par de horas que Flor Amargo va a abrir el espectáculo con un pequeño número hecho con música celta y música irlandesa en toda la gira y el 8 de febrero en el Auditorio Nacional", comentó Salinas.

La presentación de Amargo será una sorpresa musical que ella ya está preparando pero aún no define.