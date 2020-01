Atropellan a joven en la Vicente Guerrero

El vehículo involucrado no fue localizado

SAN QUINTÍN.- Una joven de aproximadamente 20 años de edad fue atropellada la noche del lunes sobre la carretera Transpeninsular en la delegación municipal de Vicente Guerrero, por lo que fue llevada a un hospital de la zona sur.

Según informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a las 19:30 horas del lunes 6 de enero los policías adscritos a la delegación Vicente Guerrero recibieron un reporte sobre un atropellamiento a la altura de la colonia 13 de Mayo.

En el llamado refirieron que en el kilómetro 174+500 de la carretera Transpeninsular, la fémina estaba tendida sobre la cinta asfáltica con dirección oriente a poniente.

Al llegar observaron que se trataba de una joven de aproximadamente 20 años de edad, tez morena, pelo negro corto, vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera negra, sin zapatos visibles en el lugar.

Sin embargo, no localizaron al vehículo involucrado, mientras que la peatón fue trasladada en un vehículo particular tipo pick up, color blanco, sin placas visibles, a la clínica del IMSS 69, en busca de atención médica.